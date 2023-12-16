Несколько нападавших нейтрализованы в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан в перестрелке, о которой заявила суннитская джихадистская группировка "Джейш аль-Адль"

В результате нападения джихадистов на полицейский участок в юго-восточной иранской провинции Систан-Балуджистан погибли по меньшей мере 11 полицейских, говорится в официальном заявлении государственного телевидения в пятницу.

Заместитель губернатора провинции Алиреза Мархамати сообщил, что в результате террористической атаки на полицейский участок в городе Раск погибли 11 полицейских, еще несколько человек получили ранения.

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Телеканал также сообщил, что несколько нападавших были убиты в завязавшейся перестрелке с силами безопасности.

Нападение, произошедшее около полуночи, считается одним из самых смертоносных за последние годы в этом регионе, который находится вблизи границ Ирана с Афганистаном и Пакистаном.

Ответственность за нападение взяла на себя суннитская джихадистская группировка Jaish al-Adl ("Армия справедливости"), которая была создана в 2012 году и внесена Ираном в список "террористических" группировок.

Провинция Систан-Балуджистан, которая также граничит с Афганистаном, страдает от беспорядков, в которых участвуют банды наркоторговцев, повстанцы из меньшинства белуджей и мусульманские экстремисты-сунниты.

В прошлом уже были подобные нападения, в том числе инцидент 23 июля, когда четверо полицейских были убиты во время патрулирования. Этот инцидент произошел через две недели после перестрелки в провинции, ответственность за которую взяла на себя группировка "Джаиш аль-Адль", в результате которой погибли двое полицейских и четверо нападавших.

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В мае пять иранских пограничников были убиты в столкновениях с вооруженной группой в Сараване, к юго-востоку от Захедана, столицы провинции Систан-Балуджистан. Государственные СМИ сообщили, что нападение было совершено "террористической группой", пытавшейся проникнуть в страну, члены которой "скрылись с места происшествия, получив ранения".