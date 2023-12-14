Южная Корея отреагировала на вторжение шести военных самолетов из Китая и России, запустив истребители.

В четверг южнокорейские военные сообщили, что они развернули истребители в ответ на проникновение двух китайских и четырех российских военных самолетов в зону своей противовоздушной обороны.

Самолет вошел в опознавательную зону Корейской противовоздушной обороны (КАДИЗ), расположенную у восточного побережья Южной Кореи, между 11:53 утра и 12:10 вечера, а затем покинул этот район, согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (ОКШ).

реклама

Военные уточнили, что самолеты не нарушали территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

Опознавательная зона противовоздушной обороны (ПВО), как правило, представляет собой регион, где страны могут в одностороннем порядке требовать от иностранных воздушных судов принятия конкретных мер для идентификации, согласно Международной организации гражданской авиации.

Это отличается от воздушного пространства страны, которое обычно относится к пространству над ее территорией, простирающемуся на 12 морских миль от ее береговой линии.

В отличие от воздушного пространства, не существует международных законов, регулирующих зоны противовоздушной обороны.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Москва не признает зону противовоздушной обороны Кореи. Пекин заявил, что эта зона не является территориальным воздушным пространством и что все страны должны иметь свободу передвижения в ее пределах.