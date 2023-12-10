Киев пытается наладить отношения со странами Латинской Америки

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу отправился в Аргентину для участия в церемонии приведения к присяге новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, приуроченной к его инаугурационному визиту в Латинскую Америку.

Цель поездки Зеленского, о которой было объявлено через платформу обмена сообщениями Telegram, состоит в том, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга в продолжающемся 21 месяц конфликте Украины с Россией.

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Во время своей поездки в Аргентину Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Корреей и Сильвой и выразил свою благодарность за осуждение Кабо-Верде российской деятельности и поддержку украинских инициатив.

Зеленский стремится организовать "глобальный мирный саммит" и выступает за мирный план, который предусматривает вывод российских войск из Украины и признание ее постсоветских границ, установленных в 1991 году.

Киев стремился наладить отношения с правительствами Африки, Азии и Латинской Америки, но его поддержка Израиля натолкнулась на противодействие со стороны некоторых из этих стран.

На этой неделе в украинских СМИ появились предположения, что инаугурация Милея может предоставить возможность для встречи между Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для обсуждения разногласий по поводу стремления Украины вступить в Европейский союз.

Предстоящий саммит ЕС определит, следует ли начинать обсуждения с Украиной и соседней бывшей советской республикой Молдова относительно их заявок на членство, как это было предложено Исполнительной комиссией ЕС.

Решение должно быть единогласным, и Орбан последовательно выражал свое несогласие с началом обсуждений в настоящее время. Андрей Ермак, глава администрации Зеленского, заявил на этой неделе, что он пытается запланировать встречу между президентом и Орбаном.

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Орбан, как и будущий президент Аргентины, является сторонником правых идеологий. В субботнем посте на X, ранее известном как Twitter (заблокирован в РФ), он упомянул, что уже встречался с Милей. Орбан праздновал победы правых на выборах "не только в Европе, но и во всем мире". Пожалуйста, перефразируйте этот текст на официальном английском без эмоций.