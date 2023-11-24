Стоимость будет от 400 до 500 долларов

В настоящее время Sonos разрабатывает линейку наушников с намерением напрямую конкурировать с Apple и Bose на рынке наушников. Эта инициатива последовала за приобретением Sonos в прошлом году T2 Software, аудио-стартапа Bluetooth.

Комплексный план компании включает в себя множество аудиопериферийных устройств, основными из которых являются пара наушников стоимостью более 400 долларов и телевизионная приставка (STB) стоимостью от 150 до 200 долларов. Согласно отчету Bloomberg, STB, который, как ожидается, составит конкуренцию Apple и Roku, планируется выпустить ближе к концу 2024 года, в то время как наушники, скорее всего, будут выпущены в апреле.

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Sonos также рассматривает возможность внедрения новых усилителей и встроенных в потолок динамиков, высококачественной телевизионной звуковой панели, новых сабвуферов, обновления портативной колонки Roam и бизнес-версии своей колонки Era 100. Кроме того, компания планирует обновить свою систему голосового управления и запустить видеосервис.

Sonos пытается проникнуть на рынок наушников с 2019 года и за это время разработала несколько итераций продукта. Однако на сегодняшний день ни один из этих продуктов не был выпущен, что делает предстоящий запуск значительным.

Подробная информация о первых наушниках Sonos в настоящее время ограничена. Известно, что они будут иметь дизайн наушников, конкурировать с AirPods Max, будут стоить от 400 до 500 долларов, будут доступны в черно-белом исполнении, синхронизироваться с оборудованием Sonos и предлагать голосовое управление для навигации по песням.

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Sonos также выпустит приложение, которое позволит пользователям управлять наушниками со своих смартфонов. Голосовые команды, встроенные в наушники, будут идентичны командам на динамиках, но ожидается, что усовершенствованная версия, называемая Voice 2.0, будет представлена во второй половине 2024 года.