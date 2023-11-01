Согласно планам, две страны будут обмениваться аналитическими данными через новые институты безопасности искусственного интеллекта.

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты намерены объявить о значительном партнерстве в области безопасности искусственного интеллекта, что подтвердили официальные лица обеих стран. Это партнерство направлено на интеграцию новых правил, введенных Белым домом в отношении разработки искусственного интеллекта в соответствии с указом президента на этой неделе, с текущими усилиями британской “Frontier AI Taskforce”.

Представитель Великобритании, участвующий в планировании саммита по безопасности искусственного интеллекта в стране, заявил, что они намерены объявить о подробном двустороннем сотрудничестве с институтом безопасности США на этой неделе. Представитель, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что саммит запланирован на 1 и 2 ноября в Блетчли-парке.

реклама

В начале саммита обе страны представят свои соответствующие версии институтов. Вице-президент США Камала Харрис, представляющая администрацию Байдена на саммите, объявит о создании Института безопасности искусственного интеллекта Соединенных Штатов в своей речи в Лондоне в среду. Этот институт будет расположен в Министерстве торговли, согласно официальному лицу США, которое также пожелало остаться неназванным. Представитель также добавил, что институт разработает руководящие принципы, стандарты и лучшие практики для оценки и снижения широкого спектра рисков.

Параллельно премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о своих планах создать в Великобритании “Институт безопасности искусственного интеллекта”. Этот институт будет тщательно изучать, оценивать и тестировать новые формы появляющихся технологий. Сунак заявил, что этот новый институт расширит работу существующей британской целевой группы Frontier AI, которая уже получила эксклюзивный доступ к технологическим моделям ведущих компаний в области искусственного интеллекта, таких как Google DeepMind, Anthropic и OpenAI.

Американский представитель также упомянул, что обе страны будут участвовать в обмене информацией и сотрудничестве в области исследований и сделают отдельные объявления. США планируют обмениваться информацией с другими аналогичными институтами безопасности по всему миру.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Исполнительный указ Белого дома, подписанный в понедельник, потребует, чтобы разработчики самых мощных систем искусственного интеллекта делились результатами своих тестов на безопасность и другой важной информацией с правительством США. Оно предназначено для обеспечения безопасности систем искусственного интеллекта до того, как компании обнародуют их.