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Filcenberg
Хэмилтон и Леклерк были дисквалифицированы с гран-при США
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер были дисквалифицированы на Гран-при США в формуле-1 из-за технических нарушений.

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Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован со своего второго места на Гран-при США Формулы-1 из-за технического нарушения, связанного с его автомобилем Mercedes, а также с Ferrari Шарля Леклерка. Дисквалификация последовала после того, как технический делегат FIA Джо Бауэр направил Хэмилтона и Леклерка к стюардам за несоблюдение технических регламентов, касающихся полозьев на нижней части их автомобилей.

Стюарды подтвердили штрафы для Хэмилтона и Леклерка, отметив, что и Mercedes, и Ferrari признали точность результатов измерений. Обе команды объяснили, что высокий износ тормозных колодок, возможно, был вызван сочетанием ухабистой трассы и расписания спринтерских гонок, что ограничивало время, доступное для настройки и осмотра автомобиля перед гонкой.

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Стюарды подчеркнули, что команды несут ответственность за то, чтобы их автомобили всегда соответствовали правилам во время соревнований. Дисквалификация является стандартным наказанием за нарушение технического регламента, поскольку было установлено, что планки обоих автомобилей находятся за пределами порогового значения, определенного в статье 3.5.9 e) правил, включая допустимый износ.

В результате дисквалификации Хэмилтона Ландо Норрис поднялся на второе место в гонке, а Карлос Сайнс поднялся на подиум третьим. Серхио Перес сейчас занимает четвертое место, а Джордж Рассел поднялся с седьмого на пятое.

Исключение Хэмилтона также значительно повысило шансы Переса на второе место в чемпионате пилотов Формулы-1 2023 года. Вместо того, чтобы сократить свое преимущество над пилотом Mercedes до 19 очков, Перес теперь лидирует с отрывом в 39 очков за четыре оставшихся раунда.

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Кроме того, дисквалификации удвоили количество очков Пьера Гасли, принеся ему восемь очков и поставив его на шестую позицию. Лэнс Стролл, чье седьмое место на данный момент является его лучшим результатом после Гран-при Испании в начале июня, также извлек выгоду из этих событий.

#гонки #формула 1 #гран-при #дисквалификация
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