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Япония начинает сбрасывать в море 13 тысяч тонн очищенных сточных вод АЭС "Фукусима"
Японские власти приняли решение с 24 августа 2023 года начать сброс воды, которая использовалась для аварийного охлаждения реакторов «Фукусима-1». Вода очищена и разбавлена морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивные изотопы

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После того, как в 2011 году на нее обрушилось катастрофическое 15-метровое цунами, выведшее из строя три реактора атомной электростанции "Фукусима Дайити", японское правительство ведет тяжелую борьбу, пытаясь предотвратить распространение радиоактивности в соседних регионах.

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После катастрофического инцидента рабочие обильно поливают реакторы водой, чтобы сохранить их охлаждение и предотвратить дальнейший взрыв и загрязнение.

Для полного вывода станции из эксплуатации стало принято постоянно сливать 13 тысяч тонн воды, которые были собраны на объекте. ООН решила, что японская станция очистки воды может "безопасно" сбрасывать воду в Тихий океан, планы были приведены в действие. Тем не менее репутации Японии был нанесен серьезный удар.

Отмечается, что, большинство радиоактивных загрязнений можно было отфильтровать из заводской воды, тритий - изотоп водорода, из которого состоит молекула воды, которую чрезвычайно трудно удалить. Чтобы справиться с этой неприятностью, Япония значительно разбавила сточные воды, поскольку на данный момент это казалось единственным доступным вариантом.

Всемирная организация здравоохранения определяет максимальный предел в 10 000 беккерелей (единица радиоактивности) трития на литр, а в сброшенной воде содержалось всего мизерное 63. Это также было проверено в прошлый вторник.

После решения по очистке сточных вод АЭС "Фукусима" Китай ввел полный запрет на все водные продукты из Японии. Гонконг и Макао последовали его примеру, запретив поставки японских морепродуктов из определенных регионов. Это создает колоссальную нагрузку на рынок морепродуктов Японии, на долю Китая и Гонконга приходится почти половина всего рынка.

Тем не менее, Япония продолжит процесс медленного сброса и продолжит изучение его последствий. К марту 2024 года запланировано выпустить около 31 200 тонн очищенных радиоактивных сточных вод, после чего операция, вероятно, будет расширена.

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#япония #аэс #фукусима #радиация #океан #сброс воды
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