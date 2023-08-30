ООН выводит из Мали 12 947 миротворцев и полицейских

Организация Объединенных Наций переживает то, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш называет “беспрецедентным” шестимесячным выводом из Мали по приказу военной хунты западноафриканского государства, которая ввела наемников из российской Группа Вагнера для оказания помощи в борьбе с исламским мятежом. © Photo: (Фото AP / Moulaye Sayah, файл) (ASSOCIATED PRESS)

Специальный представитель ООН по Мали Эль-Гассим Вейн в понедельник представил Совету Безопасности ООН масштаб операции: все 12 947 миротворцев и полицейских ООН должны быть отправлены домой, их 12 лагерей и одна временная база переданы правительству, а 1786 гражданских сотрудников уволены до крайнего срока 31 декабря.

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Посол Мали в ООН Исса Конфуру заявил, что правительство сотрудничает с миротворческой миссией ООН, известной как MINUSMA, но оно не будет продлевать крайний срок.

ООН также необходимо вывезти примерно 5500 морских контейнеров с оборудованием и 4000 транспортных средств, принадлежащих ООН и странам, предоставившим персонал для MINUSMA, четвертой по величине из дюжины миротворческих операций ООН, сказал Эль-Гассим Вейн.

Этот процесс начался, но будет продолжаться в течение периода “ликвидации”, который начнется 1 января 2024 года и продлится 18 месяцев, при этом ООН будет держать полицию в трех центрах в столице, Бамако, Гао и Тимбукту где собирается оборудование.

Мали находится в состоянии смятения после военного переворота 2012 года, за которым последовали повстанцы на севере, сформировавшие Исламское государство два месяца спустя.

Экстремистские повстанцы были отстранены от власти на севере с помощью военной операции под руководством Франции, но в 2015 году они перебрались с засушливого севера в более населенную центральную часть Мали и продолжают действовать.

В августе 2020 года президент Мали был свергнут в результате государственного переворота, в котором участвовал армейский полковник, совершивший второй государственный переворот и приведенный к присяге в качестве президента в июне 2021 года. Он наладил связи с российскими военными и группой Вагнера, глава которой, Евгений Пригожин, по сообщениям, погиб в авиакатастрофе во время перелета из Москвы на прошлой неделе.