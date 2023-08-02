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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты России и Турции, Путин и Эрдоган, провели разговор 2 августа. Договорились о встрече, возможно пройдет саммит.

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Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, провели телефонный разговор 2 августа, в ходе которого были достигнуты соглашения о продолжении взаимодействия на различных уровнях, включая возможную встречу двух лидеров. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Недавно агентство Anadolu передало информацию о договоренности Путина и Эрдогана о предстоящем визите российского президента в Турцию, однако не уточнило конкретную дату этой поездки.

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Пресс-релиз от Кремля подчеркивает, что в ходе разговора обсуждались разнообразные аспекты российско-турецкого сотрудничества. Важной темой стало прекращение зерновой сделки, по этому поводу Путин подчеркнул позицию России. Согласно пресс-службе, продление этой сделки больше не имеет смысла, в силу отсутствия прогресса в ее выполнении со стороны России. Подтверждена готовность России вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Запад выполнит свои обязательства.

Путин также подчеркнул, что ищется надежный способ поставок российского зерна, включая возможность безвозмездных поставок, с учетом потребностей стран с пищевой нестабильностью. Этот вопрос обсуждался на саммите "Россия - Африка". Россия выразила готовность сотрудничать с Турцией и другими странами в этом направлении.

Относительно двусторонних отношений, обсуждались перспективы развития экономических связей, осуществления совместных энергетических проектов и сотрудничества в сфере туризма. Пресс-релиз отмечает удовлетворение с обеих сторон стабильным ростом товарооборота, который практически удвоился по итогам 2022 года.

Кроме того, Эрдоган выразил благодарность России за помощь в тушении лесных пожаров. В июле российские МЧС направили два самолета для борьбы с пожарами в Турции.

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