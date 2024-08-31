После принятия непростого решения для NASA решения о возвращении корабля CST-100 Starliner на Землю без экипажа перед Агентством встал новый сложный вопрос: кого именно из четырех астронавтов миссии Crew-9, направляемой на выручку застрявшим на Международной космической станции (МКС) Бутчу Уилмору и Суни Уильямс, оставить "за бортом". К счастью, в данном случае "оставить за бортом" - это всего лишь фигура речи, означающая, что вместо четырех астронавтов, готовившихся к полету, на станцию отправятся лишь двое, а два освободившихся места при возвращении на Землю займет экипаж Starliner.
30 августа NASA официально сообщило о своем решении. Новым командиром Crew-9 назначен Ник Хейг, ранее являвшийся пилотом миссии, а его напарником станет специалист по миссии Александр Горбунов, представляющий Роскосмос. Старт миссия намечен не ранее 24 сентября 2024 года.
«Хотя мы уже меняли экипаж по разным причинам, сокращение экипажа для этого полета стало еще одним сложным решением, к которому пришлось приспособиться, учитывая, что экипаж тренировался как экипаж из четырех человек»,
— заявил Джо Акаба, главный астронавт НАСА
Изначально в состав экипажа также входили астронавты НАСА Зена Кардман в качестве командира и Стефани Уилсон в качестве специалиста миссии.
Практически все эксперты сходились во мнении, что Горбунов останется в составе экипажа при любом сценарии для поддержания «интегрированных экипажей». Эта практика подразумевает, что на станции всегда должен быть по крайней мере один американец и один россиянин, даже если «Союзы» или Dragon по каким-либо причинам станут недоступны.
Что касается места командира миссии, то многие полагали, что им останется Кардман. Однако и Кардман, и Горбунов еще ни разу не летали в космос, в то время как Хейг участвовал в полете на «Союз МС-10» в октябре 2018 года (тогда полет не состоялся из-за аварии ракеты-носителя) и в миссии на «Союзе МС-12» в 2019 году, проведя на МКС 203 дня.
«Нам пришлось сбалансировать полет члена экипажа NASA с предыдущим опытом космических полетов, чтобы командовать полетом, в то же время гарантируя NASA сохранение интегрированного экипажа с космонавтом Роскосмоса, который может управлять их критически важными системами для непрерывной безопасной работы станции»,
— заявили в NASA.
Предполагается, что миссия Crew-9 завершится в феврале 2025 года. Таким образом, астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор незапланированно проведут в космосе около восьми месяцев вместо восьми дней.