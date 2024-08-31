На станцию отправятся астронавт NASA Ник Хейг и представитель Роскосмоса Александр Горбунов

После принятия непростого решения для NASA решения о возвращении корабля CST-100 Starliner на Землю без экипажа перед Агентством встал новый сложный вопрос: кого именно из четырех астронавтов миссии Crew-9, направляемой на выручку застрявшим на Международной космической станции (МКС) Бутчу Уилмору и Суни Уильямс, оставить "за бортом". К счастью, в данном случае "оставить за бортом" - это всего лишь фигура речи, означающая, что вместо четырех астронавтов, готовившихся к полету, на станцию отправятся лишь двое, а два освободившихся места при возвращении на Землю займет экипаж Starliner.

30 августа NASA официально сообщило о своем решении. Новым командиром Crew-9 назначен Ник Хейг, ранее являвшийся пилотом миссии, а его напарником станет специалист по миссии Александр Горбунов, представляющий Роскосмос. Старт миссия намечен не ранее 24 сентября 2024 года.

Ник Хейг из НАСА (слева) станет новым командиром Crew-9, а Александр Горбунов (справа) будет специалистом миссии. Источник: НАСА

«Хотя мы уже меняли экипаж по разным причинам, сокращение экипажа для этого полета стало еще одним сложным решением, к которому пришлось приспособиться, учитывая, что экипаж тренировался как экипаж из четырех человек»,

— заявил Джо Акаба, главный астронавт НАСА

Изначально в состав экипажа также входили астронавты НАСА Зена Кардман в качестве командира и Стефани Уилсон в качестве специалиста миссии.

Практически все эксперты сходились во мнении, что Горбунов останется в составе экипажа при любом сценарии для поддержания «интегрированных экипажей». Эта практика подразумевает, что на станции всегда должен быть по крайней мере один американец и один россиянин, даже если «Союзы» или Dragon по каким-либо причинам станут недоступны.

Что касается места командира миссии, то многие полагали, что им останется Кардман. Однако и Кардман, и Горбунов еще ни разу не летали в космос, в то время как Хейг участвовал в полете на «Союз МС-10» в октябре 2018 года (тогда полет не состоялся из-за аварии ракеты-носителя) и в миссии на «Союзе МС-12» в 2019 году, проведя на МКС 203 дня.

«Нам пришлось сбалансировать полет члена экипажа NASA с предыдущим опытом космических полетов, чтобы командовать полетом, в то же время гарантируя NASA сохранение интегрированного экипажа с космонавтом Роскосмоса, который может управлять их критически важными системами для непрерывной безопасной работы станции»,

— заявили в NASA.

Предполагается, что миссия Crew-9 завершится в феврале 2025 года. Таким образом, астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор незапланированно проведут в космосе около восьми месяцев вместо восьми дней.



