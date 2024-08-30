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scvitaly
Назван новый срок возвращения космического корабля Starliner на Землю
Корабль Starliner компании Boeing отстыкуется от Международной космической станции 6 сентября, так и не сумев продемонстрировать свою способность безопасно возвращать астронавтов с орбиты

29 августа 2024 года NASA сообщило об окончании всех проверок готовности к предстоящему возвращению на Землю космического корабля Starliner. И даже назначило дату этого возвращения: 6 сентября. Казалось бы, вот он - повод для компании Boeing порадоваться и слегка перевести дух.


Космический корабль Boeing CST-100 Starliner, пристыкованный к Международной космической станции во время испытательной миссии Crew Flight Test. Источник: NASA

Однако на самом деле ситуация для Boeing складывается более, чем удручающая...

Во-первых, если даже всё пойдет строго по новому, бог знает какому уже по счету, плану, то продолжительность миссии составит ровно три месяца вместо изначально запланированных восьми дней. Согласно последним данным Starliner должен отстыковаться от Международной космической станции в 18:04 по восточному времени 6 сентября, а затем осуществить торможение и совершить посадку в Нью-Мексико в 00:03 по восточному времени уже 7 сентября, или через шесть часов после расстыковки с МКС.

Во-вторых. Даже в случае успешного приземления миссию едва ли можно будет считать успешной, поскольку несмотря на многочисленные задержки и дополнительные тестирования, как систем корабля на орбите, так и их аналогов на Земле, компании Boeing так и не удалось убедить NASA в способности CST-100 Starliner безопасно возвращать астронавтов с орбиты. Поэтому корабль вернется на Землю без экипажа. NASA неоднократно продлевало срок нахождения Starliner на МКС, давая специалистам Boeing возможность решить проблемы с двигателями, но всякому терпению приходит конец. 24 августа Агентство приняло решение вернуть корабль Starliner без экипажа, посчитав, что присутствие астронавтов на борту слишком рискованно в условиях, когда нет полной ясности, как поведут себя двигатели во время критически важных маневров.

В-третьих. Еще одним весьма печальным для Boeing нюансом является тот факт, что выручать ее застрявших в космосе астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс предстоит "заклятым друзьям" компании - SpaceX Илона Маска. Именно на их корабле планируется вернуть на Землю экипаж Starliner. Но произойдет это лишь в феврале 2025 года, превратив восьмидневную командировку на орбиту в восьмимесячную (на месте астронавтов я бы потребовал солидную компенсацию от Boeing). 

В итоге миссию Crew-9 придется заметно перекроить, отправив в космос только двух человек, и, таким образом, освободив места для возвращения Уилмор и Уильям.

Пока представители NASA воздерживаются от окончательной оценки результатов полета CST-100 Starliner, заявив на брифинге, что хотят дождаться приземления, чтобы определить дальнейшие шаги в рамках программы, в том числе, будет ли Агентство официально классифицировать ее как провальную.

«Нам нужно вернуть аппарат. Нам нужно проработать последовательность событий, какие изменения мы внесем в утечки гелия и двигатели, а затем мы примем решение о следующем полете», 

— заявил Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей NASA


#nasa #наса #мкс #boeing #starliner #боинг
Источник: spacenews.com
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