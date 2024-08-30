Федеральное управление гражданской авиации США намерено провести расследование причин аварии, произошедшей 28 августа.

Полеты ракеты-носителя (РН) Falcon 9 приостановлены Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Это произошло после аварии при посадке первой ступени на беспилотную баржу, утром 28 августа.





Пламя вырывается из основания ускорителя Falcon 9 при посадке на беспилотный корабль после запуска 28 августа. Ускоритель перевернулся через несколько секунд. Источник: веб-трансляция SpaceX

Следует отметить, что сам запуск ракеты прошел вполне благополучно. Спутники Starlink, составлявшие полезную нагрузку данной миссии, были успешно развернуты на орбите. Первая ступень при этом установила новый рекорд многоразовости: для нее это был уже 23-й полет в космос.

Однако при посадке на баржу что-то пошло не по плану. После касания опорами поверхности судна из-под основания ракеты-носителя вырвалось пламя, и еще через несколько секунд ступень опрокинулась.

А далее события стали развиваться довольно неожиданным для многих образом. Хотя инцидент не привел к каким-либо травмам или ущербу (естественно, кроме потери ступени), FAA приняло решение потребовать расследования аварии, чтобы изучить возможные последствия для общественной безопасности. Таким образом, в ближайшее время компания SpaceX не сможет осуществлять запуски своего носителя Falcon 9.

На данный момент компания SpaceX не сообщила никаких дополнительных подробностей об инциденте. Однако один из руководителей компании заявил, что не считает, что произошедшее с ракетой-носителем при посадке было проблемой общественной безопасности.

По всей видимости, многое будет зависеть от того, что именно привело к потере ускорителя. Например, отказ посадочной опоры, которая не используется в ходе полета, не потребует долгого расследования. Если же проблема связана с работой двигателей, то ситуация заметно осложнится.

В любом случае заявление FAA вновь откладывает старт частной миссии Polaris Dawn, которая уже несколько раз переносилась. Сначала из-за утечки гелия, а затем из-за неблагоприятного прогноза погоды в районе запланированного приводнения у побережья Флориды.