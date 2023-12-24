Бойцы движения «Хезболла» нанесли удары по двум батареям системы «Железный купол»

Практически сразу после начала палестино-израильского конфликта в начале октября 2023 года ливанское ополчение «Хезболла» предприняло ряд действий, которые стали ответом на начало Израилем наземной военной операции в палестинском секторе Газа. Но в основном они сводились к артиллерийским и ракетным обстрелам мест базирования израильских военных.

И вот сейчас вполне возможно, что мы наблюдаем новый виток эскалации в этом конфликте. По сообщениям ряда СМИ, «Хезболла» начала наносить удары по средствам израильской противовоздушной обороны (ПВО). Так, 18 декабря были впервые поражены две ракетные батареи системы "Железный купол".

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Запуски ракет класса «земля-воздух» из системы «Железный купол»

Эта система относится к самому нижнему уровню в многоуровневой сети ПВО Израиля. Она предназначена для перехвата недорогих средств ближнего действия, летящих на небольшой высоте. Таких, например, как ракетная артиллерия и небольшие беспилотники.

Ряд экспертов ставит под сомнение эффективность системы «Железный купол», поскольку она имеет довольно ограниченный боекомплект, а стоимость боеприпасов для нее многократно превышает стоимость перехватываемых ей целей. Особенно актуальной эта проблема становится с учетом того, что арсеналы «Хезболлы» более мощные, чем те, которыми располагают палестинские группировки. Нехватка боеприпасов класса «земля-воздух» в Силах обороны Израиля уже вынудила США осуществить экстренные поставки дополнительных средств вскоре после начала 7 октября боевых действий между палестинцами и израильской армией.

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Пораженные батареи израильской системы ПВО располагались неподалеку от ливанской границы. Судя по всему, для атаки были использованы артиллерийские средства поражения. Некоторые военные аналитики предполагают, что удары могли корректироваться с помощью спутников или дронов. Не исключено, что попытка подрыва возможностей системы «Железный купол» является лишь первым шагом для будущих атак.