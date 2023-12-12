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Калифорнийский стартап Helicity Space сумел собрать около 5 миллионов долларов на финансирование начального раунда работ по созданию термоядерного двигателя для космических полетов.
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Деньги на эти цели выделили венчурные компании Airbus Ventures, TRE Ventures, Voyager Space Holdings, E2MC Space, Urania Ventures и Gaingels.
«Мы рады, что нас поддерживают долгосрочные стратегические партнеры»,
— заявил соучредитель Helicity Стефан Линтнер.
Компания, основанная в 2018 году, за всё время своего существования практически никак не "засветилась" в информационном поле. Тем не менее, ее руководство уверено, что благодаря собранным деньгам, им удастся продемонстрировать экспериментальный термоядерный двигатель, разрабатываемый компанией.
«Прежде чем отправить что-то в космос, нам нужно продемонстрировать работу всего устройства на Земле в меньшем масштабе. Финансирование позволяет нам продемонстрировать новизну этой концепции»,
— сказал Линтнер.
В принципе, разработки различных ядерных ракетных двигателей начались почти одновременно с началом космической эры. Интерес к ним вполне понятен: обычные ракеты на химическом топливе крайне неэффективны. Масса полезной нагрузки (ПН), выводимой на орбиту, составляет не более 2-3 процентов от общей массы ракеты. И это при полете на низкую околоземную орбиту. Если же планируется отправиться еще дальше в космос - к Луне, Марсу, Юпитеру - то это соотношение станет еще более удручающим. Ядерные же двигатели сулят существенный прорыв в этой области, поскольку им потребуется значительно меньшее количество топлива, а точнее сказать, рабочего тела. Создание таких двигателей позволит значительно увеличить массы космических аппаратов, отправляемых в глубокий космос и/или повысить скорость их движения и станет огромным шагом вперед.
Но компания Helicity Space решила разработать еще более прорывной двигатель: термоядерный.
Термоядерный синтез
«высвобождает гораздо больше энергии чрезвычайно эффективным способом, требующим очень мало топлива»,
— заявляет Линтнер.
За научную часть разрабатываемого проекта отвечает Сеттивоин Ю (Setthivoine Y), соучредитель Helicity Space и обладатель ряда патентов, связанных с термоядерным двигателем.
Метод магнитоинерционного синтеза Helicity был «разработан с нуля с учетом космического движения», — сказал Вы в августе на симпозиуме Межзвездной исследовательской группы. По утверждению компании, им удалось
«Разработать новый подход к термоядерным реакциям, используя несколько рекомбинирующих плазменных струй для создания и контроля условий, необходимых для термоядерного синтеза»,
И теперь, после проведенного компьютерного моделирования и собранного финансирования, инженеры Helicity Space планируют "превратить теорию в реальность». В компании прекрасно понимают, что процесс проектирования займет, как минимум несколько лет и потребует изыскания дополнительных средств, но весьма воодушевлены возможностью совершить революцию в способности человечества осваивать глубокий космос