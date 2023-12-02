Сказ про то, как Джефф Безос к Илону Маску на поклон пошел

Я представляю, как сейчас скрипит зубами Джефф Безос. Еще бы ! Ему пришлось пойти на поклон к Илону Маску - своему злейшему конкуренту в космической сфере.

Как только что стало известно, компания Amazon, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, подписала контракт с SpaceX на запуск неопределенного количества спутников для своей широкополосной группировки спутниковго интернета Project Kuiper. Старты должны быть произведены на трех ракетах "Falcon 9", начиная с середины 2025 года.

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Пойти на это пришлось явно не от хорошей жизни. Дело в том, что пытаясь ни в чем не отстать от своего конкурента Джефф Безос, решил тоже решил обзавестись собственной спутниковой группировкой, состоящей из 3236 аппаратов.

Amazon разрабатывает спутники в своем центре исследований и разработок в Редмонде

Для ее развертывания на орбите Amazon заказала у альянса ULA 8 запусков ракет "Atlas 5" и 38 стартов "Vulcan". Еще 17 полетов должна выполнить ракета-носитель (РН) "Ariane 6" от Arianespace, и до 27 миссий запланировано для РН "New Glenn" компании Blue Origin, принадлежащей самому Безосу. Вроде бы обо всем позаботились заранее, при чем предусмотрительно "разложили яйца по разным корзинам". В том смысле, что пуски должны выполняться несколькими разными носителями нескольких разных компаний. Всё строго по классике, в понимании экономистов. Но вот незадача: из всех этих носителей в настоящее время летает только "Atlas 5". То есть именно та ракета-носитель, которая должна выполнить наименьшее число рейсов на орбиту. И увеличить это количество никоим образом не получится.

А давление на Безоса нарастает. Несколько месяцев назад пенсионный фонд подал иск против совета директоров компании Amazon, утверждая, что они «действовали недобросовестно», когда одобрили использование в подавляющем большинстве запусков по Project Kuiper ракет-носителей, еще только находящихся в стадии разработки, при этом исключив из рассмотрения пусковые возможности SpaceX. Истцы полагают, что причиной этого стала личная неприязнь между Безосом и основателем SpaceX Илоном Маском.

Впрочем, представитель Amazon отверг эти претензии, заявив, что

«требования в иске совершенно необоснованны и не оказали никакого влияния на наши планы закупок для Project Kuiper»

Но как бы то ни было, спутники запускать всё равно необходимо. При чем, в данном конкретном случае, отложить их развертывание на год-другой не получится. Согласно лицензии, выданной на размещение на орбите этой спутниковой группировки, половина всех аппаратов (1618 штук) должна быть запущена уже к июлю 2026 года. В противном случае, лицензия будет аннулирована, и компания останется лишь с теми спутниками, что успеет вывести к этому сроку.

Вот и пришлось Безосу идти на поклон к Маску. Компания Amazon отказалась раскрыть дополнительную информацию о контракте на запуски с помощью SpaceX, за исключением краткого сообщения в блоге, опубликованного 1 декабря.

Поэтому остается открытым вопрос, каким образом всего лишь 3 запуска на довольно маломощной РН "Falcon 9" могут радикально изменить складывающуюся ситуацию с потенциально возможной задержкой развертывания ? Или это не более, чем небольшая уступка пенсионному фонду ?

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