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scvitaly
Компания Amazon начала реализацию проекта спутникового Интернета
United Launch Alliance запустила два прототипа спутников проекта Kuiper, которые Amazon планирует использовать для создания своей космической сети широкополосного Интернета.

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6 октября 2023 года совместное предприятие, принадлежащее компаниям Боинг и Локхид Мартин, United Launch Alliance (ULA) запустило два прототипа спутников проекта Kuiper.

Старт ракеты-носителя Atlas 5 со спутниками проекта Kuiper компании Amazon. Фото: United Launch Alliance

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Проект Kuiper, начавшийся в 2019 году, - это детище компании Amazon, принадлежащей американскому миллиардеру Джеффу Безосу. Так же, как и проект Starlink от компании SpaceX, проект Kuiper предполагает развертывание большой группировки спутников для обеспечения доступа к широкополосному спутниковому Интернету по всему миру. Компания Джеффа Безоса получила разрешение от Федеральной комиссии по связи США на размещение на орбите группировки из 3236 спутников. Спутники будут располагаться на трёх орбитах - 590, 610 и 630 километров и передавать сигнал в Ка-диапазоне.

Как минимум половину из запланированных 3236 спутников Amazon должна будет развернуть к июлю 2026 года. Этого требует лицензия, выданная Федеральной комиссии по связи. Остальные спутники — в течение еще трех лет.

Первоначально планировалось, что прототипы будут запущены в конце 2022 года с помощью ракеты-носителя RS-1, разрабатываемой американским стартапом ABL Space Systems. Однако затем Amazon отказалась от услуг RS-1. По всей видимости, это было очень правильное решение, так как в январе 2023 года во время первого испытательного полета у ракеты отказали все 9 двигателей первой ступени, она упала на стартовую площадку и повредила ее. С тех пор испытательный полет так и не был повторен. 

Для запуска прототипов был выбран другой носитель: Vulcan Centaur компании ULA. Примечательно, что двигатели для этого носителя разрабатывает компания Blue Origin всё того же Джеффа Безоса. Но и тут с ракетой не заладилось. Разработка носителя затягивается, первый полет планируется сейчас в декабре 2023 года.

В итоге, чтобы не слишком затягивать с испытанием прототипов, решили воспользоваться ракетой-носителем Atlas 5. Запуск оказался успешным, оба спутника вышли на орбиту и установили связь с центром управления. KuiperSat-1 и KuiperSat-2 позволят Amazon протестировать космические и наземные системы проекта Kuiper, прежде чем в следующем году начнется развертывание спутниковой группировки.

Amazon забронировала восемь из 17 ракет Atlas 5, оставшихся у ULA до перехода на Vulcan. Кроме того, компания зарезервировала 38 полетов Vulcan, 18 запусков Ariane 6 от Arianespace и до 27 миссий ракеты New Glenn от Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon миллиардеру Джеффу Безосу. 

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Всё это вызывает определенные опасения по поводу соблюдения сроков развертывания  спутниковой группировки. Vulcan еще не запущен. Ariane 6 и New Glenn также испытывают значительные задержки в разработке, а 1618 спутников нужно развернуть уже к июлю 2026 года.

#amazon #spacex #starlink #безос #ula #космический интернет
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