Заместитель министра транспорта, отвергла призывы промышленности увеличить бюджет Управления коммерческих космических перевозок FAA и предложила предпринимателям взять на себя некоторую часть дополнительных расходов.

Уверен, что многие из читателей моего блога интересуются космонавтикой и пристально следят за разворачивающимся прямо сейчас противостоянием между Илоном Маском и его компанией SpaceX, с одной стороны, и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), с другой.

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Для тех, кто по каким-то причинам оказался не в курсе событий, буквально в двух словах поясню сложившуюся ситуацию. Компания SpaceX разрабатывает сверхмощную космическую систему Super Heavy / Starship. А Федеральное управление гражданской авиации пытается сделать так, чтобы инженеры SpaceX или еще какой-нибудь компании случайно ничего не взорвали и не разрушили. Именно с этой благородной целью FAA и выдает лицензии (разрешения) на проведение испытательных и регулярных полетов ракет.

Как законопослушный участник рынка SpaceX такую лицензию получила, но во время первого испытательного полета Super Heavy / Starship очень многое пошло не так. Стартовая площадка оказалась сильно повреждена, ракету пришлось взорвать в воздухе, чтобы она не наделала бед... В принципе, ничего экстраординарного не случилось. Для того и проводятся испытания, чтобы выявить узкие места и устранить обнаруженные проблемы.

Так произошло и в этот раз. По итогам расследования инцидента, FAA выдала SpaceX список из 63-х пунктов, которые нужно было выполнить перед следующим стартом. Компания бросилась устранять выявленные промахи, но некоторые из них оказались достаточными серьезными и потребовали внесения значительных изменений в конструкцию как самой ракеты, так и стартовой площадки. Вот тут-то и крылся подвох ! Так как изменения были значительными, то Управление решило, что старая лицензия уже не годится, и нужно получить новую. А это процесс весьма небыстрый...

Что только не делал Илон Маск, чтобы как-то его ускорить. Встречался с представителями FAA, троллил Управление в своей соцсети Twitter (ныне Х), собирал и разбирал носитель на стартовом столе, демонстрируя свою готовность к запуску... Всё без толку... Некоторые особо горячие его поклонники даже советовали дать чиновникам "на лапу", чтобы как-то заставить бюрократов шевелиться. Другие, более законопослушные, призывали правительство США увеличить финансирование FAA, чтобы набрать дополнительных сотрудников и сократить сроки выдачи лицензий.

Но у американского правительства сейчас нет на это денег. Поддержка Украины и Израиля требуют всё новых и новых ресурсов. Но было найдено неожиданное решение проблемы! Высокопоставленный представитель Министерства транспорта предложил, чтобы предприятия индустрии запуска сами помогли оплатить дополнительные ресурсы для коммерческого космического офиса Федерального управления гражданской авиации.

В своем выступлении на виртуальном заседании Консультативного комитета по коммерческому космическому транспорту, Полли Троттенберг, заместитель министра транспорта, практически отвергла призывы промышленности резко увеличить бюджет Управления коммерческих космических перевозок FAA (AST), чтобы справиться с растущим количеством запусков. Она предположила, что, возможно, пришло время предпринимателям взять на себя некоторую часть дополнительных расходов, необходимых для улучшения работы AST.

«Мы — агентство, способное генерировать доход, и я думаю, что это станет вопросом для всей отрасли»,

— сказала она, добавив, что это ее личное мнение, а не позиция самого департамента.

Вот такой вот хитрый бюрократический манёвр ! Денег не дадим, а если хотите, чтобы что-то работало - платите. А в случае чего, всех собак можно повесить на Троттенберг. Мол, это ее частное мнение.

Хотя FAA действительно получает доход от сборов с пользователей авиации, оно, как правило, не взимает денег за лицензирование запуска. Доля AST, непосредственно занимающегося выдачей разрешений, в общем бюджете FAA очень скромна. Всего 42 миллиона долларов из 19,8 миллиарда, заложенных на 2024 год.

Троттенберг заявила, что, хотя бюджет AST и запрошенное увеличение составляют лишь небольшую часть общего бюджета FAA, «борьба ведется за каждый цент».

«Можно сказать, что каждая маленькая деталь стоит не так уж много, но когда вы складываете все это вместе, у агентства возникают большие потребности в целом»,

- говорит Троттенберг.

Одним из факторов, стимулирующих желание отрасли увеличить бюджет AST, являются требования нового режима лицензирования коммерческих запусков, называемого Часть 450. Несмотря на то, что он, по замыслу разработчиков, предназначен для упрощения процедуры, некоторые из компаний, уже опробовавших этот новый процесс лицензирования на себе, жаловались на задержки. Они считают, что «вся система регулирования находится под угрозой краха», поскольку FAA переводит транспортные средства, эксплуатируемые по старым лицензиям, на новую систему.

Однако, Майкл О'Доннелл, заместитель помощника администратора по коммерческим космическим перевозкам FAA, с этим категорически не согласен. Он утверждает, все четыре лицензии, выданные на сегодняшний день в соответствии с Частью 450, были предназначены для новых транспортных средств, что и потребовало существенных временнЫх затрат в процессе их подготовки.

«FAA полагает, что будущие оценки по Части 450 будут завершены своевременно»,

- заявил он.

Видимо, если участники отрасли скинутся на дополнительное финансирование...

Лично мне кажется, что Илон Маск был бы готов заплатить разумную сумму за оперативное решение его проблем с лицензированием Super Heavy / Starship. Вот только вся беда в том, что рать бюрократов неисчислима, и на место одного, "сраженного" дополнительным финансированием, тут же встанут двое новых. Как это уже случилось в истории со Starship. Там, после нескольких месяцев изучения внесенных в конструкцию изменений, FAA дало "добро" на полет. Но только со своей стороны. И теперь проводит консультации со Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США, у которой тоже есть вопросы к Super Heavy / Starship.

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Не берусь загадывать, какая служба или управление в следующий раз захотят продемонстрировать свое служебное рвение, но уверен, что таковые точно найдутся...