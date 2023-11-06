По подсчетам ученых, в начале 2029 года Земля, скорее всего, преодолеет ключевой порог потепления

Парижское соглашение по климату поставило перед человечеством амбициозную цель: удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

И, вроде бы, никто не "против", наоборот, все только "за". Подавляющее большинство стран мира не только подписали этот документ, но и ратифицировали его.

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Синим цветом отмечены страны, ратифицировавшие соглашение, жёлтым — подписавшие.

Европа, так та вообще, руками и ногами голосует за "зеленый" переход. Вот только, видимо, средняя температура об этом ничего не слышала и продолжает расти.

В исследовании, опубликованном недавно в журнале Nature Climate Change, говорится, что, если сжигание ископаемого топлива продолжится такими же темпами, то, примерно в начале 2029 года, мир достигнет критического климатического порога, который представляет собой увеличение на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи (то есть с 1800-м годом).

Эта знаковая отметка будет достигнута приблизительно на 3 года раньше, чем первоначально предполагалось. И причина этого носит парадоксальный характер. Дело в том, что человечеству всё-таки удалось добиться некоторого прогресса в борьбе с загрязнением воздуха крошечными частицами дыма, так называемыми аэрозолями, которые несмотря на все свои недостатки, как выяснилось, имеют и один положительный момент. Аэрозоли слегка охлаждают планету и, тем самым, смягчают последствия сжигания угля, нефти и природного газа. Другими словами, хотя очистка аэрозольных загрязнений — это хорошо, но успех в этой области ведет к немного более быстрому повышению температуры. Как тут не вспомнить крылатую фразу, произнесенную Виктором Степановичем Черномырдиным:

«Хотели как лучше, а получилось как всегда»

Ученые подсчитали так называемый оставшийся «углеродный бюджет», то есть сколько ископаемого топлива мир может сжечь и при этом с 50%-ной вероятностью ограничить потепление полутора градусами Цельсия с доиндустриальных времен. Проведенное исследование показало, что это количество составляет 250 миллиардов метрических тонн. Если учесть, что человечество сжигает немногим более 40 миллиардов метрических тонн в год (причем наблюдается тенденция к росту потребления), то на момент проведения изысканий, прошедших в январе 2023 года, оставалось еще около шести лет. Сейчас на дворе ноябрь. А, значит, 10 месяцев из этих шести лет уже прошло.

Конечно, не следует думать, что достигнув этого порога потепления, Земля погибнет. Но с повышением средней температуры резко возрастают риски катастроф.

"Мир, вероятно, потеряет большую часть своих коралловых рифов, ледниковый покров может начать необратимо таять, а нехватка воды, волны тепла и смертность от экстремальных погодных условий резко увеличатся,"

- согласно данным ранее опубликованного научного доклада ООН.

В преддверии переговоров по климату, которые пройдут в Дубае в декабре 2023 года, мировые лидеры по-прежнему заявляют, что «предел в 1,5 градуса достижим». Однако исследователи не разделяют их оптимизма, полагая, что ограничение потепления 1,5 градусами теоретически возможно, но политически это сложно и маловероятно.

«Если ваше лицо вот-вот врежется в стену на скорости 100 миль в час, не имеет значения, находится ли ваш нос в данный момент на расстоянии 1 миллиметра или 2 миллиметров от стены… Мы все еще движемся в неправильном направлении со скоростью 100 миль в час,"

- сказал ученый-климатолог Глен Питерс из норвежского климатического института CICERO.

Впрочем, всё это не означает, что надо сложить руки и спокойно ждать конца света.

«Мы не хотим, чтобы это интерпретировалось как шесть лет на спасение планеты. Если мы сможем ограничить потепление 1,6 градусами, или 1,65 градусами, или 1,7 градусами, это всё равно намного лучше, чем 2 градуса. Нам все равно придется бороться за каждую десятую долю градуса»

— заявил один из соавторов исследования Кристофер Смит, климатолог из Университета Лидса.

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Людям «не следует беспокоиться — им следует действовать», — сказал климатолог Пирс Форстер из Университета Лидса. Если начать действовать как можно быстрее, «можно вдвое сократить темпы потепления в этом десятилетии».