Еще одна частная китайская компания ведет активную разработку многоразовой ракеты-носителя

Китайская частная космическая компания смогла успешно запустить, а затем благополучно вернуть на Землю, прототип многоразовой первой ступени своей ракеты-носителя.

Компания Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd., также известная как iSpace, 2 ноября запустила одноступенчатый испытательный прототип ракеты Hyperbola-2Y. В течение 51-секундного полета он поднялся на высоту 178 метров, после чего снизился и совершил мягкую посадку на четыре посадочные опоры. Прототип, имеющий диаметр 3,35 метра и длину 17 метров, двигателем с регулируемой тягой «Фокус-1», работающим на топливной паре "метан - жидкий кислород".

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Прототип Hyperbola-2Y от компании iSpace во время прыжковых испытаний 2 ноября 2023 года

Это испытание стало очередным этапом в создании компанией iSpace многоразовой ракеты средней грузоподъемности, дебют которой запланирован в 2025 году. В ходе полета были проверялась двигательная установка с изменяемой тягой, наведение при вертикальной посадке, навигация и управление. По окончании испытаний будут исследованы процессы восстановления и повторного использования.

В заявлении iSpace говорится, что это испытание

«ознаменовывает собой крупный прорыв в коммерческой аэрокосмической промышленности Китая в технологии многоразовых ракет-носителей. Это также сигнализирует о том, что аэрокосмический сектор Китая способен догнать самые передовые в мире технологии многоразовых ракет-носителей»

iSpace решила отказаться от разработки более легкого носителя "Hyperbola-2", в пользу «Hyperbola-3», частью плана разработки которого и стало прошедшее испытание.

Компания планирует осуществить первый полет ракеты «Hyperbola-3», способной выводить 13,4 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (НОО), в 2025 году. Этот полет состоится в одноразовом варианте. Демонстрация повторного использования последует в 2026 году. В многоразовом режиме 69-ти метровая будет способна доставить на НОО 8,5 тонны груза. В iSpace заявляют, что к 2030 году планируют проводить 25 запусков «Hyperbola -3» в год.

Также компания ведет разработку более мощной версии носителя «Hyperbola-3В», которая сможет доставлять на НОО не менее 15 тонн. По конфигурации данная ракета будет аналогом "Falcon Heavy".

iSpace — не единственная китайская компания, работающая над многоразовыми ракетами. Как мы уже рассказывали, компания Space Pioneer, планирует запустить свою ракету Tianlong-3 в первой половине 2024 года. Ракета будет как две капли воды похожа на "Falcon 9" по своим размерам и грузоподъемности и, в перспективе, тоже должна стать многоразовой. В данном случае тоже запланировано создание тяжелой версии носителя. По какому-то странному стечению обстоятельств снова очень похожего на "Falcon Heavy".

Как мы видим, китайские частники не слишком утруждают себя поисками каких-то новых решений, предпочитая старое доброе копирование, что позволяет сэкономить время и деньги, а также избежать многочисленных ошибок, которые выпадают на долю первопроходцев.

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