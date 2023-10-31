Компания разрабатывает свой носитель очень похожий на Falcon 9 от компании SpaceX.

Китайская компания по коммерческим запускам Space Pioneer объявила о проведении нового раунда финансирования разработки ракеты Tianlong-3, которая очень сильно напоминает Falcon 9 от SpaceX. Как внешне, так и по своим характеристикам.

Рендер ракеты Tianlong-3 компании Space Pioneer.

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Space Pioneer — полное название Beijing Tianbing Technology Co., Ltd — объявила 25 октября о раунде финансирования «C+» на сумму «несколько сотен миллионов юаней» (100 миллионов юаней = 13,7 миллиона долларов). Согласно сделанному для прессы заявлению компании, этот 12-й раунд финансирования будет направлен на завершение разработки ракеты «Тяньлун-3», которая будет способна поднимать 17 тонн на низкую околоземную орбиту (НОО).

Средства также будут использованы для производства меньшего по размеру носителя Tianlong-2, который уже совершил свой первый успешный полет в апреле этого года. Этот запуск позволил Space Pioneer стать первой китайской коммерческой фирмой, достигшей орбиты с помощью ракеты на жидком топливе. И первой в мире частной компанией, сумевшей вывести на орбиту полезную нагрузку в своей первой же попытке.

Space Pioneer планирует провести первый запуск Tianlong-3 в первой половине 2024 года. Компания планирует выйти на уровень 30 запусков ракеты-носителя в год в течение трех лет после дебютного старта.

Раунд возглавило CITIC Construction Investment, инженерно-строительное подразделение китайской государственной компании CITIC Group. Ряд других государственных инвестиционных компаний, в том числе CICC, Китайский строительный банк, CITIC и Чжэцзянский университет Ляньчуан, приняли участие в предыдущих раундах.

«Тяньлун-3» («Небесный дракон-3») — двухступенчатая ракета с многоразовой первой ступенью, использующая топливную пару "керосин-жидкий кислород". Высота носителя - 71 метр, диаметр - 3,8 метра. Он будет иметь стартовую массу 590 тонн и выдавать 770 тонн тяги. В Space Pioneer обещают, что ракета сможет выводить 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или 14 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Вам эти цифры ничего не напоминают ? Что-то знакомое, не правда ли ? Вот информация из Википедии:

Высота - 70 метров, Диаметр - 3,7 метра Стартовая масса - 549 тонн Полезная нагрузка - 17,4 тонны

Это характеристики РН Falcon 9. А вот и его фотография:

РН Falcon 9

Как говорится, найдите восемь отличий ... Не считая флага, конечно ...

«Тяньлун-3» на сегодняшний день является крупнейшей коммерческой ракетой, готовящейся к запуску в Китае, и вторым по грузоподъемности в национальном масштабе после одноразового корабля Long March 5B (25 тонн на НОО).

Китайские коммерческие ракеты уже добились многого с помощью РН Tianlong-2 и Zhuque-2 от компании Landspace. Но могут добиться еще бОльшего благодаря, политике государства и проектам на национальном уровне, предоставляющим компаниям новые возможности. Это включает в себя потенциальные запуски грузов на космическую станцию Тяньгун.

Более того, Space Pioneer утверждает, что сможет запускать 30 спутников за один старт. Это отвечает требованиям «недорогого, высоконадежного и высокочастотного» запуска для китайского национального проекта спутникового Интернета на околоземной орбите.

Китай планирует построить мегагруппировку связи на околоземной орбите «Guowang», состоящую из 13 000 спутников. Коммерческие фирмы, судя по всему, смогут принять участие в этом нацпроекте. «Тяньлун-3» потенциально может обеспечить возможности запуска с высокой частотой и производительностью, которых в настоящее время не хватает Китаю.

Space Pioneer готовит интеллектуальную производственную базу в Чжанцзягане. Компания заявляет, что ее производственная мощность составит 30 жидкостных ракет-носителей и 500 ракетных двигателей в год.

Space Pioneer заявляет, что в ближайшие годы сосредоточится на возможности повторного использования. Ранее компания также заявляла о планах по разработке Tianlong-3H - ракеты весьма похожей на Falcon Heavy. Еще один привет Илону Маску.

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Китай открыл свой космический сектор для частной и коммерческой деятельности в 2014 году. Сейчас в стране наблюдается бурный рост количества (и качества) компаний, специализирующихся в космической сфере. Space Pioneer, Galactic Energy, iSpace и Expace уже достигли орбиты в этом году.