NASA и Boeing рассказали о подготовке к первому пилотируемому полету корабля Starliner. Не прошло и пяти лет...

NASA и Boeing заявили, что пилотируемый полет космического корабля Starliner с экипажем может состояться уже весной 2024 года, оговорившись, что произойдет это не ранее апреля месяца. Как говорится, и пяти лет не прошло ...

Космический корабль CST-100 Starliner. Источник: Boeing/John Grant

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CST-100 Starliner — космический корабль с весьма непростой судьбой. Поначалу его первый полет планировался еще в далеком 2014 году, когда США потребовалось срочно заменить выведенные из эксплуатации Space Shuttle. Но ни 2014, ни в2015 году корабль так и не полетел. Первое испытание удалось провести лишь в декабре 2019 года, и оно оказалось гораздо ближе к провалу, чем к успеху. Из-за сбоя таймера полётного времени Starliner израсходовал слишком много топлива для коррекции своего положения, и не смог произвести сближение и стыковку с МКС и был вынужден досрочно вернуться на Землю. Посадка прошла успешно, но при дальнейшем "разборе полетов" всплыло такое количество недоработок и неисправностей, что на их устранение потребовалось два с половиной года.

Второй испытательный полет состоялся в мае 2022 года. В этот раз, пусть и не без некоторых шероховатостей (отказали два двигателя служебного модуля из двенадцати), кораблю удалось состыковаться с МКС. По итогам этих испытаний NASA дало добро на проведение первого пилотируемого полета Starliner.

Казалось бы, путь в космос открыт. Но не тут-то было... Огрехи продолжали всплывать с завидным постоянством. Последние переносы сроки были обусловлены выявленными проблемами с парашютной системой корабля, а также с тем, что используемая для обмотки проводов лента, оказалась пожароопасной.

В настоящее время специалисты компании Boeing героически проводят "зачистку" корабля от остатков небезопасной ленты. Ожидается, что на это может потребоваться несколько недель. Также предполагается установить на Starliner новый комплект парашютов, работа которых будет проверена уже в 2024 году. И вот тогда ... может быть ... будет дан зеленый свет первому пилотируемому полету корабля.

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Этот полет чрезвычайно важен для Boeing, как с точки зрения престижа, пошатнувшегося в последние годы после серии неудач в авиации и в космонавтике, так и с точки зрения финансов. На сегодняшний день Starliner уже принес компании свыше миллиарда долларов убытков. Новые отсрочки, без сомнения, приведут к еще большим финансовым издержкам.