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Выполнен 36-часовой тест ракеты-носителя Ariane 6
Стартовые команды на космодроме Куру смоделировали полную последовательность запуска Ariane 6

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Мы уже писали о проблемах и задержках, преследующих программу по созданию нового европейского носителя тяжелого класса Ariane 6. Тем не менее, несмотря на все трудности, работы над ракетой продолжаются.

В ночь на 24 октября 2024 года на космодроме Куру во Французской Гвиане состоялась так называемая «мокрая репетиция». Сообщение об этом недавно опубликовали европейское космическое агентство (ESA) и производитель ракеты ArianeGroup. Была воспроизведена полная последовательность операций, происходящих во время запуска, включая заправку и зажигание двигателя Vulcain 2.1.

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Помимо этого, прошло несколько квалификационных испытаний различных систем. В полном соответствии с планом испытания завершились экстренным опорожнением баков основной ступени через двигатель.

Фото: ESA/CNES/Arianespace/ArianeGroup

Это был уже третий раунд подобных испытаний. Впервые «мокрая» репетиция состоялась 18 июля. Вторая, с первым зажиганием камеры сгорания Vulcain 2.1, прошла 5 сентября. По данным ЕКА, в ходе последних испытаний основное внимание уделялось надежности системы и реагированию на ситуации, находящиеся на пределе эксплуатационных параметров. Кроме того, впервые такая последовательность запуска была смоделирована в ночное время.

Следующей важной вехой на пути к первому полету Ariane 6 станет продолжительное восьмиминутное испытание двигателя главной ступени Vulcain 2.1. На самом деле это должно было состояться 3 октября. Однако в ходе подготовки была обнаружена аномалия в гидравлической группе системы управления вектором тяги главной ступени. Чтобы дать экспертам, которым поручено исследовать и устранить проблему, больше времени, порядок испытаний был изменен на противоположный и сначала выполнялась стартовая последовательность. Длительное горячее испытание запланировано на 23 ноября.

На декабрь 2024 года запланированы горячие испытания верхней ступени Ariane 6, которые должны пройти в Лампольдсхаузене в Баден-Вюртемберге. По данным ArianeGroup, планируется изучить поведение ступени в неблагоприятных условиях (так называемые «деградированные случаи»).

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После этого может быть озвучен предполагаемый срок первого полета ракеты-носителя Ariane 6.

#космос #ракета-носитель #ariane 6 #космодром куру #куру
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