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Европейское космическое агентство перенесло запуск ракеты-носителя Ariane-6 на 2024-й год
Продолжающиеся проблемы с разработкой ракеты Ariane-6 вынудили Европейское космическое агентство в очередной раз отложить ее первый полет

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8 августа 2023 года Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА), признал, что первый полет ракеты-носителя Arian-6 «теперь намечен на 2024 год». Впрочем, эта новость мало кого удивила в космической отрасли.

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Последнее официальное сообщение, которое ЕКА представило в октябре 2022 года, предусматривало в качестве даты запуска четвертый квартал 2023 года. С этого момента Ашбахер и другие представители ЕКА отказывались обсуждать с прессой новые сроки первого полета Ariane-6. Официальные лица заявляли, что хотят увидеть результаты серии испытаний двигателей и других систем ракеты. Одним из таких испытаний было испытание обратного отсчета времени Ariane-6 в июле на космодроме во Французской Гвиане. Ракета была заправлена топливом и прошла имитацию обратного отсчета для проверки процедур запуска. Испытания 18 июля должны были завершиться кратким запуском двигателя Vulcain 2.1 на основной ступени Ariane-6. Однако в заявлении от 25 июля ЕКА заявило, что запуск двигателя не состоялся, «поскольку время истекло».

В более подробном заявлении от 8 августа ЕКА сообщило, что автоматический обратный отсчет был прерван «из-за того, что некоторые измерения превысили заданные пределы». Дальнейшие попытки были прекращены, поскольку продолжительность испытаний привела к нехватке жидкого кислорода.

«У нас не было достаточно времени для этого и недостаточно кислорода в баках, поэтому мы решили остановить предстартовый отсчет и повторить попытку полного воспламенения Вулкана в следующей попытке»

— сказала Карин Лево, директор по космическим перевозкам во французском космическое агентство CNES во время брифинга ЕКА.

Ariane-6 на стартовой площадке во Французской Гвиане перед серией огневых испытаний. Фото: ESA/CNES/Arianespace

Испытание было перенесено на 29 августа, но снова отменено. На этот раз из-за  «технической проблемы, затрагивающей стенд управления», который управляет загрузкой топлива и автоматическим обратным отсчетом. 

5 сентября 2023 года испытание наконец-то состоялось. Прототип основной ступени Ariane-6 был заправлен жидким водородом и жидким кислородом, а его двигатель Vulcain 2.1 работал в течение четырех секунд, как и планировалось.

Запуск двигателя основной ступени Ariane-6 во время испытаний 5 сентября. Фото: ESA/ArianeGroup/CNES

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#космос #ракета #esa #ракета-носитель #arian-6 #ракета arian
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