Испанская компания PLD Space испытала многоразовую ракету Miura 1 собственной разработки

На сегодняшний день в современной космонавтике наметилось несколько модных трендов:

1. Разработка и создание многоразовых, а точнее частично-многоразовых, ракет-носителей.

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2. Разработка легких и сверхлегких ракет-носителей.

3. Активное вовлечение в космонавтику частного бизнеса.

Зачастую все 3 эти тенденции следуют в едином русле. После того, как компания SpaceX предпринимателя Илона Маска проторила дорогу в космос для "частников", не иссякает поток желающих самостоятельно выводить полезную нагрузку на орбиту. Так, например, широко известна американо-новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab со своей ракетой-носителем «Электрон» (англ. Electron). Есть также несколько китайский стартапов. И вот настал черед и Европы.

6 октября 2023 года испанская компания PLD Space запустила свою первую суборбитальную ракету Miura 1. Ракета стартовала с испытательного полигона на юго-западе Испании, которым управляет Национальный институт аэрокосмических технологий страны.

Старт ракеты Miura 1 компании PLD Space с полигона в Испании 7. Фото: PLD Space

В полете ракета достигла максимальной высоты 46 километров, вместо запланированных 80. Тем не менее компания назвала полет успешным, заявив, что аппарат достиг «всех технических целей», связанных с его характеристиками.

Позднее, Рауль Торрес, соучредитель PLD Space и директор по запуску миссии, заявил, что компания изменила траекторию по «соображениям безопасности», снизив апогей и увеличив часть миссии, проходящую над Атлантикой.

«Это было сделано для смягчения зоны поражения в случае аварии ракеты. Работа всех подсистем носителя была штатной, без каких-либо существенных отклонений или ухудшений траектории. Ракета летела идеально»

— написал он.

Компания назвала полет успешным, несмотря на достижение меньшей высоты, чем планировалось.

Ракета Miura 1 пролетела по суборбитальной траектории 306 секунд и приводнилась в Атлантическом океане. Компания сообщила, что сейчас ведутся работы по извлечению ракеты из океана.

Интересно то, что Miura 1 является промежуточным этапом в разработке более мощной ракеты Miura 5, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до 300-500 килограмм. Предполагается, что Miura 5 будет иметь 2 ступени, использующие топливную пару "кислород-керосин". Также возможно использование 3-й ступени или разгонного блока для довыведения спутников. Первая ступень ракеты будет многоразовой. Предполагается возвращать ее на Землю с помощью комбинированной работы двигателей и парашютной системы.

Первый запуск ракеты-носителя Miura 5 запланирован на конец 2024 года. Она может стать первой европейской многоразовой ракетой.

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