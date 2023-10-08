реклама
На сегодняшний день в современной космонавтике наметилось несколько модных трендов:
1. Разработка и создание многоразовых, а точнее частично-многоразовых, ракет-носителей.
реклама
2. Разработка легких и сверхлегких ракет-носителей.
3. Активное вовлечение в космонавтику частного бизнеса.
Зачастую все 3 эти тенденции следуют в едином русле. После того, как компания SpaceX предпринимателя Илона Маска проторила дорогу в космос для "частников", не иссякает поток желающих самостоятельно выводить полезную нагрузку на орбиту. Так, например, широко известна американо-новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab со своей ракетой-носителем «Электрон» (англ. Electron). Есть также несколько китайский стартапов. И вот настал черед и Европы.
6 октября 2023 года испанская компания PLD Space запустила свою первую суборбитальную ракету Miura 1. Ракета стартовала с испытательного полигона на юго-западе Испании, которым управляет Национальный институт аэрокосмических технологий страны.
В полете ракета достигла максимальной высоты 46 километров, вместо запланированных 80. Тем не менее компания назвала полет успешным, заявив, что аппарат достиг «всех технических целей», связанных с его характеристиками.
Позднее, Рауль Торрес, соучредитель PLD Space и директор по запуску миссии, заявил, что компания изменила траекторию по «соображениям безопасности», снизив апогей и увеличив часть миссии, проходящую над Атлантикой.
«Это было сделано для смягчения зоны поражения в случае аварии ракеты. Работа всех подсистем носителя была штатной, без каких-либо существенных отклонений или ухудшений траектории. Ракета летела идеально»
— написал он.
Компания назвала полет успешным, несмотря на достижение меньшей высоты, чем планировалось.
Ракета Miura 1 пролетела по суборбитальной траектории 306 секунд и приводнилась в Атлантическом океане. Компания сообщила, что сейчас ведутся работы по извлечению ракеты из океана.
Интересно то, что Miura 1 является промежуточным этапом в разработке более мощной ракеты Miura 5, которая будет способна выводить на низкую околоземную орбиту спутники массой до 300-500 килограмм. Предполагается, что Miura 5 будет иметь 2 ступени, использующие топливную пару "кислород-керосин". Также возможно использование 3-й ступени или разгонного блока для довыведения спутников. Первая ступень ракеты будет многоразовой. Предполагается возвращать ее на Землю с помощью комбинированной работы двигателей и парашютной системы.
Первый запуск ракеты-носителя Miura 5 запланирован на конец 2024 года. Она может стать первой европейской многоразовой ракетой.