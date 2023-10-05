На проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе представили информацию о предстоящих миссиях на Луну

На проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе представители национальных космических агентств поделились своими планами по изучению и освоению Луны на ближайшие годы.

Так, например, заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой сообщила, что уже сейчас в разработке находится оборудование не только для «Артемиды-2», но и для последующих миссий. Что же касается миссии «Артемида-2», то 25 сентября НАСА заявило, что все четыре двигателя RS-25 были смонтированы на основнуюй ступень ракеты SLS. А экипаж миссии провел тренировки на западном побережье США по эвакуации из корабля Ориона после его приводнения.

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Ракета SLS в полете (в представлении художника)





Главный инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин сообщил, что в 2024 году в рамках миссии «Чанъэ-6» планируется доставка на Землю образцов грунта с обратной стороны Луны. Кроме того, для обеспечения этой миссии в марте 2024 года планируется запуск спутника-ретранслятора Queqiao-2.

В 2026 и 2028 годах состоятся миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» соответственно. Всё это подготовит основу для создания в 2030-х годах Международной лунной исследовательской станции. Также Китай планирует отправку тайконавтов на Луну до 2030 года.

Президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хироши Ямакава рассказал о том, как проходит полет модуля SLIM, о котором можно прочитать здесь. Запуск аппарата состоялся 7 сентября, а 30 сентября был выполнен маневр по выведению на лунную орбиту. SLIM приблизится к Луне 4 октября, но не станет ее спутником, а отправится дальше по замысловатой траектории, позволяющей сэкономить топливо. Возвращение аппарата к Луне и посадка запланированы на январь-февраль 2024 года.

Схема перелета модуля SLIM. Источник: ru.wikipedia.org›SLIM

Также JAXA продолжает работу над совместной с Индийской организацией космических исследований (ISRO) миссией по высадке на Луну . Японская сторона подговит для миссии ракету-носитель и луноход, а ISRO - спускаемый аппарат.

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