Япония включается в лунную гонку. Но пока запуск откладывается

Япония рассчитывает стать пятым государством, которому удалось посадить на Луну свой космический аппарат. Ранее это удалось СССР, США, Китаю и (совсем недавно) Индии. Для этого Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) был создан лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon). Однако его пока постоянно преследуют неприятности, которые не позволяют ему отправиться к нашей ближайшей космической соседке.

Сначала запуск SLIM должен был состояться в 2021 году, но его отложили из-за неготовности аппарата XRISM, с которым он должен был вести совместные исследования. Затем помешала авария новой японской тяжёлой ракеты-носителя H3. Новой датой было определено 26 августа 2023 года, но и в этот срок запуск не состоялся и был перенесен на 27 августа 2023 года в связи с неблагоприятным прогнозом погоды в районе космодрома Танэгасима. Но вновь вмешалась погода, и за 20 минут до старта опять произошла отмена.

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Новая дата пока не обнародована, но предполагается, что запуск должен произойти до 15 сентября 2023 года.

Источник: daytimenews.ru

Модуль SLIM, высотой 2,4 м и массой 200 кг, должен стать первой миссией Японии, которая будет работать на поверхности Луны, и продемонстрировать сверхточную посадку на Луну. Во время своего спуска на спутник Земли посадочный модуль будет распознавать лунные кратеры, применяя технологии аналогичные тем, что применяются в системах распознавания лиц, и определять свое текущее местоположение, используя данные наблюдений, собранные миссией лунного орбитального аппарата SELENE (Кагуя). SLIM должен совершить мягкую посадку с точностью до 100 м. Для сравнения, район предполагаемой посадки лунного модуля "Орел" миссии "Аполлон-11" представлял собой эллипс размером 5 х 20 км.

По словам Ёсифуми Инатани, заместителя генерального директора Института космических и астронавтических наук JAXA (ISAS), эта чрезвычайно точная посадка приведёт к повышению качества исследования космоса. Планируется, что SLIM будет запущен вместе с космическим телескопом XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission) и должен приземлиться рядом с холмами Marius, входом в лунную лавовую трубу, обнаруженным Кагуей.



