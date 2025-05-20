Государственная программа «Семейная ипотека» продолжает оставаться одной из самых популярных льготных инициатив на рынке жилья. Согласно действующим условиям, максимальная ставка по ней ограничена уровнем 6% годовых. Однако ряд российских банков пошёл дальше и готов предложить клиентам кредиты на покупку жилья по ставке, которая даже ниже этой планки.
Аналитики Банки.ру провели сравнение предложений от ведущих участников ипотечного рынка. В расчёт принимались заявки от клиентов с открытого рынка при условии комплексного страхования (личного и имущественного), первоначальном взносе от 30% и сроке кредита на 30 лет. В качестве базовой суммы рассмотрен заём в 6 млн рублей.
Лучшее предложение на сегодняшний день — у Банка Финсервис. Ставка здесь начинается от 5,5% годовых, а ориентировочный ежемесячный платёж составляет около 34,1 тыс. рублей. За весь срок кредита переплата может составить порядка 6,3 млн рублей. Эффективная ставка (ПСК) варьируется от 6,1% до 28,8% в зависимости от условий.
Чуть выше — ставка 5,55% в банке «Кубань Кредит» по программе «Ипотека по-семейному». При таких условиях платёж в месяц составляет около 34,3 тыс. рублей, а итоговая переплата также укладывается в 6,3 млн. ПСК находится в пределах 24,2–27,7%.
Замыкает тройку лидеров Банк Акцепт с предложением под 5,8% годовых. Месячный платёж в этом случае будет около 35,2 тыс. рублей, а суммарная переплата — до 6,7 млн. ПСК — от 7 до 18%.
Таким образом, несмотря на номинальную границу в 6% годовых, реальные ставки могут быть ниже — особенно при соблюдении условий банка. При выборе программы эксперты рекомендуют внимательно изучать полную стоимость кредита (ПСК) и учитывать не только ставку, но и дополнительные расходы.