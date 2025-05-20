Несмотря на установленную государством ставку в 6% годовых, некоторые банки предлагают семейную ипотеку под ещё более привлекательные условия

Государственная программа «Семейная ипотека» продолжает оставаться одной из самых популярных льготных инициатив на рынке жилья. Согласно действующим условиям, максимальная ставка по ней ограничена уровнем 6% годовых. Однако ряд российских банков пошёл дальше и готов предложить клиентам кредиты на покупку жилья по ставке, которая даже ниже этой планки.

Аналитики Банки.ру провели сравнение предложений от ведущих участников ипотечного рынка. В расчёт принимались заявки от клиентов с открытого рынка при условии комплексного страхования (личного и имущественного), первоначальном взносе от 30% и сроке кредита на 30 лет. В качестве базовой суммы рассмотрен заём в 6 млн рублей.

Лучшее предложение на сегодняшний день — у Банка Финсервис. Ставка здесь начинается от 5,5% годовых, а ориентировочный ежемесячный платёж составляет около 34,1 тыс. рублей. За весь срок кредита переплата может составить порядка 6,3 млн рублей. Эффективная ставка (ПСК) варьируется от 6,1% до 28,8% в зависимости от условий.

Чуть выше — ставка 5,55% в банке «Кубань Кредит» по программе «Ипотека по-семейному». При таких условиях платёж в месяц составляет около 34,3 тыс. рублей, а итоговая переплата также укладывается в 6,3 млн. ПСК находится в пределах 24,2–27,7%.

Замыкает тройку лидеров Банк Акцепт с предложением под 5,8% годовых. Месячный платёж в этом случае будет около 35,2 тыс. рублей, а суммарная переплата — до 6,7 млн. ПСК — от 7 до 18%.

Таким образом, несмотря на номинальную границу в 6% годовых, реальные ставки могут быть ниже — особенно при соблюдении условий банка. При выборе программы эксперты рекомендуют внимательно изучать полную стоимость кредита (ПСК) и учитывать не только ставку, но и дополнительные расходы.