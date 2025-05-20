Аналитики прогнозируют, что в случае улучшения международной обстановки и возврата крупных игроков на мировой рынок, банков в России может стать меньше 270.

Российский банковский сектор может столкнуться с масштабной трансформацией: аналитики предупреждают, что в случае нормализации геополитической обстановки и отмены санкций против крупнейших кредитных организаций, более 40 небольших банков могут покинуть рынок. Такой прогноз озвучили специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».

В условиях ограничений на трансграничные расчёты, наложенных на системно значимые банки, мелкие и средние игроки временно получили важную нишу, позволяя бизнесу проводить международные операции. Однако если ведущие банки вновь получат доступ к зарубежным расчётам, значительная часть конкурентных преимуществ у малых организаций исчезнет.

По мнению экспертов, восстановление прежней рыночной структуры приведёт к консолидации: небольшие банки будут либо вынуждены свернуть деятельность, либо станут объектами сделок по слиянию и поглощению. Это может сократить общее число кредитных организаций в стране до уровня ниже 270 за три года.

Согласно данным Банка России на апрель 2025 года, в стране зарегистрировано 311 банков, из которых 216 обладают универсальной лицензией. Концентрация капитала в секторе продолжает расти: доля десяти крупнейших банков уже достигла 80,7% от всех активов и, по прогнозу «Эксперт РА», может вырасти до 81,5% к концу текущего года.