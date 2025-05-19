Anker выпускает новое настольное зарядное устройство с двумя выдвижными кабелями

Компания Anker выпустила в Китае настольную зарядную станцию Nano Desktop Charger Mix — компактное и функциональное решение для одновременной зарядки множества устройств. Устройство оборудовано шестью выходами, включая два выдвижных кабеля USB-C длиной до 70 см и двумя стандартными розетками переменного тока, рассчитанными на нагрузку до 2500 Вт.

Новая модель позиционируется как первая в своём классе зарядка с официальной поддержкой Huawei SCP 66 Вт, а также совместима с другими протоколами быстрой зарядки: PD, PPS и QC. Устройство обеспечивает мощность до 100 Вт по USB-C и способно зарядить MacBook Pro до 50% всего за полчаса. Интеллектуальное распределение энергии реализовано через фирменную технологию PowerIQ 3.0.

На корпусе расположены также стандартные USB-C и USB-A порты, а небольшой дисплей диагональю 1,3 дюйма позволяет в реальном времени отслеживать статус зарядки и температуру устройства. Благодаря прочной конструкции, кабели выдерживают более 18 000 циклов вытягивания. Встроенные средства защиты включают ограничение перенапряжения, контроль температуры и защиту от перегрузок.

Габариты устройства составляют 121 x 72,5 x 53 мм, а вес — менее 400 грамм. Nano Desktop Charger Mix уже доступен для предзаказа на JD.com в чёрном и серебристом цветах по цене 549 юаней (~64 доллара США). Пока неясно, появится ли модель на глобальном рынке.