Google начала распространять обновлённое приложение Find Hub с поддержкой точного поиска через UWB, но сам механизм пока недоступен — даже на поддерживаемых устройствах.

Google начала развёртывание нового приложения для поиска устройств, которое теперь носит название Find Hub. Оно пришло на смену старому Find My Device и, как заявлялось, должно было привнести поддержку точного поиска с помощью технологии UWB (ультраширокополосная передача). Однако на практике пользователи пока не могут воспользоваться этим новшеством — даже при наличии всех совместимых устройств.

Обновление Find Hub уже можно установить вручную через APK-файлы, и оно действительно меняет название и иконку приложения. Но на этом всё — функциональность точного позиционирования, аналогичная Apple AirTag, остаётся неактивной. Проверки с Moto Tag и Google Pixel 9 Pro (оба устройства поддерживают UWB) показали, что новое приложение пока использует старый интерфейс приближения, где заполняется индикатор в зависимости от расстояния.

Это может означать, что Google пока выпустила только косметическое обновление, и полноценный запуск точного позиционирования потребует новых прошивок как для трекеров, так и для самого приложения. Есть вероятность, что необходимое обновление для Moto Tag ещё не выпущено или просто не получено пользователями.

Несмотря на громкое переименование и предстоящие функции, Find Hub на данном этапе остаётся тем же самым Find My Device — с новым логотипом, но без ключевого обещания. Пользователям придётся подождать, прежде чем они смогут использовать UWB-навигацию для точного поиска утерянных предметов.