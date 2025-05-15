Британские пользователи и организации обвиняют Microsoft в злоупотреблении доминирующим положением на рынке Windows и Office. Сумма иска может превысить несколько миллиардов фунтов.

Microsoft вновь оказалась в центре масштабного судебного разбирательства — на этот раз в Великобритании. Против американского технологического гиганта подан коллективный иск, в рамках которого истцы требуют многомиллиардную компенсацию за нарушения антимонопольного законодательства.

Суть претензий — злоупотребление доминирующим положением на рынке операционных систем и офисного ПО. По данным юридической фирмы Stewarts, инициировавшей дело, Microsoft годами искусственно завышала стоимость лицензий на Windows и Office, а также ограничивала возможность перепродажи уже купленных копий. В иске отмечается, что такая политика наносила ущерб как частным пользователям, так и коммерческим структурам, включая государственные ведомства.

Под иском может подписаться любой житель Великобритании, купивший лицензию Microsoft с октября 2015 года. С учётом объёма продаж, речь может идти о сотнях тысяч пострадавших. Юристы считают, что общий размер требований составит миллиарды фунтов стерлингов.

Пока Microsoft воздерживается от официальных комментариев. Однако это уже не первый случай, когда компания сталкивается с подобными исками в Британии: в 2021 и 2024 годах против неё также возбуждались дела по аналогичным основаниям. Их итоги пока не объявлены.