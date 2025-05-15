Спустя две недели после инцидента магазины до сих пор испытывают дефицит базовых продуктов

Масштабная кибератака на ИТ-системы сети супермаркетов Co-op привела к серьёзным сбоям в логистике и поставках продуктов по всей Великобритании. Несмотря на заверения о «ограниченных последствиях», розничные точки сети страдают от нехватки мясных, молочных и овощных товаров. По сообщениям сотрудников, объёмы отгрузок до сих пор не восстановлены даже на половину от привычного уровня.

Атака нарушила работу ключевых внутренних систем, включая логистические и распределительные центры. Руководство Co-op подтвердило, что часть клиентских данных могла быть скомпрометирована. Подозревается, что злоумышленники до сих пор сохраняют доступ к внутренней инфраструктуре.

Проблема особенно остро ощущается в удалённых регионах, таких как шотландский остров Айла, где Co-op является единственным крупным ритейлером. Для таких точек была внедрена временная схема снабжения с приоритетом на критически важные поставки. Однако восстановление стабильных поставок, по прогнозам персонала, займёт не менее нескольких недель.

Компания приносит извинения покупателям за неудобства и утверждает, что делает всё возможное для устранения последствий атаки. Тем не менее масштабы сбоя и его длительность поднимают острые вопросы об уязвимости логистических систем крупных торговых сетей.