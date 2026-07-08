Netflix приобрел права на показ первого сезона медицинской комедийной драмы «Лучшее лекарство» (Best Medicine) в США. Американская адаптация британского сериала «Доктор Мартин» станет доступна на Netflix США 4 августа 2026 года. В день премьеры зрители смогут посмотреть все 13 эпизодов первого сезона

Сериал был создан Лиз Туччило и впервые вышел на канале Fox в январе 2026 года.

Номинант на премию «Эмми» Джош Чарльз исполнил роль Мартина Беста — блестящего сосудистого хирурга. Из-за развившейся гемофобии врач покидает престижную клинику в Бостоне и перебирается в тихий городок в штате Мэн, где начинает работать терапевтом. Однако прямолинейный характер нового врача быстро становится причиной конфликтов с местными жителями.

Изображение: Netflix

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В актёрский состав первого сезона также вошли Эбигейл Спенсер («Форс-мажоры»), Джош Сегарра («Стрела») и Энни Поттс («Молодой Шелдон»), сыгравшая тётю главного героя. Звезда оригинального британского сериала Мартин Клунес появился в эпизодической роли отца Мартина — гастроэнтеролога Роберта Беста.

В марте 2026 года сериал был продлен на второй сезон. Выход первого сезона на Netflix позволит новым зрителям познакомиться с историей до премьеры продолжения.