Компания Gaijin Entertainment представила новый самолёт для авиасимулятора Aces of Thunder. Junkers Ju 87 D-5 Stuka станет доступен игрокам в качестве отдельного DLC

Самолет получил несколько вариантов вооружения. Среди них 50-килограммовые бомбы SC50JA, 500-килограммовые бронебойные бомбы PC500, а также зажигательные бомбы Flam C 250 и Flam C 500. Кроме того, предусмотрены две конфигурации с подвесными контейнерами. Первая включает четыре 20-мм пушки MG 151, а вторая — двенадцать 7,92-мм пулеметов MG 81.

Кабина самолета воссоздана с высокой степенью детализации. Игроки смогут взаимодействовать с элементами управления в виртуальной реальности, включая рычаги управления двигателем и заслонки водяного и масляного радиаторов.

Изображение: Gaijin Entertainment

Изображение: Gaijin Entertainment

Изображение: Gaijin Entertainment

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В будущем для Ju 87 D-5 Stuka добавят три варианта окраски: стандартный, зимний камуфляж и камуфляж Stab III./SG 1. Эти варианты можно будет открыть после уничтожения определенного количества наземной техники.

Aces of Thunder доступна на ПК и PlayStation 5 с поддержкой PC VR и PlayStation VR2.