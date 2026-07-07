Самолет получил несколько вариантов вооружения. Среди них 50-килограммовые бомбы SC50JA, 500-килограммовые бронебойные бомбы PC500, а также зажигательные бомбы Flam C 250 и Flam C 500. Кроме того, предусмотрены две конфигурации с подвесными контейнерами. Первая включает четыре 20-мм пушки MG 151, а вторая — двенадцать 7,92-мм пулеметов MG 81.
Кабина самолета воссоздана с высокой степенью детализации. Игроки смогут взаимодействовать с элементами управления в виртуальной реальности, включая рычаги управления двигателем и заслонки водяного и масляного радиаторов.
Изображение: Gaijin Entertainment
Изображение: Gaijin Entertainment
Изображение: Gaijin Entertainment
В будущем для Ju 87 D-5 Stuka добавят три варианта окраски: стандартный, зимний камуфляж и камуфляж Stab III./SG 1. Эти варианты можно будет открыть после уничтожения определенного количества наземной техники.
Aces of Thunder доступна на ПК и PlayStation 5 с поддержкой PC VR и PlayStation VR2.