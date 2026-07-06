Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Вышел первый тизер документального фильма о воссоединении рок-группы Oasis
Disney+ представил тизер-трейлер фильма «Не оглядывайся назад в гневе» о возвращении Oasis на сцену
реклама

Disney+ совместно с Magna Studios и Sony Music Vision опубликовал первый тизер документального фильма «Don't Look Back in Anger» (Не оглядывайся назад в гневе). Фильм посвящён воссоединению коллектива и туру Oasis Live 25, который прошёл в прошлом году и стал одним из самых масштабных музыкальных событий. Концерты группы прошли с огромным успехом, билеты на стадионы были распроданы почти мгновенно.

«Не оглядывайся назад в гневе» предлагает зрителям уникальный взгляд на гастроли, включая закулисные кадры, репетиции и выступления на сцене. Впервые за более чем 25 лет в фильме представлены совместные интервью братьев Галлахеров — Лиама и Ноэля, чья многолетняя ссора когда-то привела к распаду Oasis. 

                                                               Изображение: Sony Music Vision

                                                               Изображение: Sony Music Vision

                                                              Изображение: Sony Music Vision

реклама

Название фильма совпадает с названием одной из песен группы, вышедшей в 1995 году в альбоме (What's the Story) Morning Glory?. Документальный фильм создан режиссером и сценаристом Стивеном Найтом, известным по фильмам «Локк», «Острые козырьки» и другим. В режиссерской команде также Дилан Саузерн и Уилл Лавлейс, известные своими музыкальными документалками.

Помимо основного кинопроката, фильм покажут в отдельных кинотеатрах IMAX осенью 2026 года. После премьеры в кино «Не оглядывайся назад в гневе» появится на платформе Disney+.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 1 сентября 2026 года, после чего он станет доступен для онлайн-просмотра.

#disney+ #oasis #не оглядывайся назад в гневе #рок-группы
Источник: firstshowing.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аддитивное производство набирает обороты: более 2300 деталей ПД-35 созданы методом 3D-печати
В Мексике открыли новый ископаемый вид аксолотля Ambystoma quetzalcoatli
Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Заслуженный пилот СССР: В России пока не создали достойную замену советскому транспортнику Ил-76
Китай экспортировал роботов почти на 3 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2026 года
Британская хард-рок-группа Deep Purple выпустила новый студийный альбом «Splat!»
«Хаббл» обнаружил свет одной из самых древних галактик, который не должен был достичь Земли
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
«Известия»: продажи iPhone в России упали до 4-летнего минимума
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
«Супергёрл» провалилась в прокате из‑за творческих разногласий режиссёра и студии
Разработчики Ubuntu откатили Rust-версию команды «cp» из-за сбоев при создании live-образов
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
В Совете Федерации предупредили о новой схеме обмана через кнопку «Отписаться от рассылки»
Более 70% пользователей Steam используют ПК на базе Windows 11
В России разработали 299-сильный двигатель НАМИ-414320 для импортозамещения в авто и грузовиках
Microsoft выпустит исправление для съедающего до 500 ГБ памяти бага Windows 11
YouTube-блогер собрал USB-накопитель на магнитных сердечниках из деталей советского компьютера

Популярные статьи

DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru
13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter