Disney+ представил тизер-трейлер фильма «Не оглядывайся назад в гневе» о возвращении Oasis на сцену

Disney+ совместно с Magna Studios и Sony Music Vision опубликовал первый тизер документального фильма «Don't Look Back in Anger» (Не оглядывайся назад в гневе). Фильм посвящён воссоединению коллектива и туру Oasis Live 25, который прошёл в прошлом году и стал одним из самых масштабных музыкальных событий. Концерты группы прошли с огромным успехом, билеты на стадионы были распроданы почти мгновенно.

«Не оглядывайся назад в гневе» предлагает зрителям уникальный взгляд на гастроли, включая закулисные кадры, репетиции и выступления на сцене. Впервые за более чем 25 лет в фильме представлены совместные интервью братьев Галлахеров — Лиама и Ноэля, чья многолетняя ссора когда-то привела к распаду Oasis.

Изображение: Sony Music Vision

Изображение: Sony Music Vision

Изображение: Sony Music Vision

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Название фильма совпадает с названием одной из песен группы, вышедшей в 1995 году в альбоме (What's the Story) Morning Glory?. Документальный фильм создан режиссером и сценаристом Стивеном Найтом, известным по фильмам «Локк», «Острые козырьки» и другим. В режиссерской команде также Дилан Саузерн и Уилл Лавлейс, известные своими музыкальными документалками.

Помимо основного кинопроката, фильм покажут в отдельных кинотеатрах IMAX осенью 2026 года. После премьеры в кино «Не оглядывайся назад в гневе» появится на платформе Disney+.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 1 сентября 2026 года, после чего он станет доступен для онлайн-просмотра.