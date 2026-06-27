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Inthenews
Студия FDM показала трейлер фильма в стиле классического британского детектива «Третья степень»
Компания Freestyle Digital Media опубликовала трейлер детективного триллера режиссёра Райана Литтла «Третья степень» (The Third Degree), рассказывающего о смертельной репетиции в лондонском театре
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Действие разворачивается в старинном лондонском театре. Четыре молодых актера собираются на ночную репетицию пьесы для Вест-Энда. Ее автор и постановщик приглашает бывших однокурсников из Английской драматической академии для работы над детективной историей, вдохновленной триллерами Альфреда Хичкока и эстетикой классического нуара.

По ходу репетиции на поверхность выходят тайные романы, скрытые предательства и опасные амбиции участников. Постановщик начинает переписывать сцены прямо на ходу, манипулируя коллегами так же ловко, как и персонажами собственной пьесы. Флэшбеки в 1922 год постепенно стирают границу между прошлым и настоящим, театром и реальной жизнью. Репетиция превращается в ловушку, а соперничество актеров приобретает смертельный характер.

                                                             Изображение: Freestyle Digital Media

                                                                  Изображение: Freestyle Digital Media

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В главных ролях снялись Джеймс Баррингтон, Эрик Гейнс, Том Хатч и Никола Позенер. Сценарий написал Маккей Дейнс, который также выступил продюсером вместе со Стивеном А. Ли.

Райан Литтл известен по фильмам «Святые и солдаты», «Век драконов», «Военные свиньи» и «Жених на Рождество».

Фильм выйдет на VOD-платформах 10 июля 2026 года.

#freestyle digital media #(the third degree #детективного триллера #третья степень
Источник: firstshowing.net
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