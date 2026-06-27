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Inthenews
Сотрудница ФБР выходит на след серийной убийцы в трейлере криминального триллера «Ярость»
Стриминговый сервис Hulu представил трейлер нового криминального триллера «Ярость» (Furious), главную роль в котором исполнила Эмми Россум (Emmy Rossum). Премьера сериала состоится на платформе уже этим летом
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Проект рассказывает о сотруднице ФБР Элис Блэк, которую играет Россум. Её героиня выслеживает таинственную и расчётливую женщину-серийную убийцу. По мере развития сюжета между двумя женщинами возникает всё более сложная связь, а грань между добром и злом постепенно размывается.

Сериал создан по мотивам художественного фильма «Чёрная вдова», вышедшего в 1987 году. Автор сценария оригинальной картины Рон Басс выступил одним из исполнительных продюсеров новой версии. Создательницей и шоураннером проекта стала Элизабет Меривезер, известная по работе над сериалом «Новая девушка».

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                                                                      Изображение: Hulu

                                                                       Изображение: Hulu

В основной актёрский состав вошли Скотт Макнейри, Куинси Тайлер Бернстайн, Хлоя Каррильо, Элизабет Штальманн, Джейк Лейси и Лола Петтикрев. Судя по трейлеру, именно Петтикрев исполнила роль серийной убийцы.

Производством занимаются компании 20th Television, Searchlight Television и Composition 8. В число продюсеров вошли Сэм Хоффман, Брайан Кирк, Сара Московиц, Мэтт Олмстед и Карли Монтегю.

Премьера сериала запланирована на 27 июля 2026 года.

#hulu #ярость #furious #криминального триллера #эмми россум
Источник: firstshowing.net
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