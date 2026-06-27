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Сериал о французском спецназе «Элитный отряд» выйдет на Netflix в июле 2026 года
Netflix выпустит сериал о французском спецназе GIGN в июле 2026 года
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Стриминговый сервис Netflix назначил дату выхода для французского триллера «Элитный отряд» (GIGN). Премьера восьмисерийного проекта состоится в июле 2026 года. 

Главную роль исполнил Томер Сислей, который сыграл командира оперативного подразделения GIGN. Персонаж планировал уйти с полевой службы, однако террористическая атака на центральный объект спецназа заставила его вернуться к руководству. Враг, вооруженный украденной военной взрывчаткой, наносит удары и приближается к ядру команды. Командир вынужден выслеживать противника и защищать своего крестника, который недавно вступил в подразделение вопреки запретам. По мере расследования нападающий раскапывает прошлое главного героя, которое тот считал похороненным.

                                                                        Изображение: Netflix 

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В актерский состав вошли Гийом Гуикс, Жеральдин Пайяс, Тристан Занчи, Тьерри Невик, Кевин Азаис и Грегори Деранжер. Гуикс сыграл коллегу Дэвида по подразделению. Пайяс предстала в роли супруги главного героя. Занчи исполнил роль Макса, сына погибшего в бою товарища Дэвида.

Сериал создали Жюльен Леклерк и Сильвен Карон, при этом Леклерк выступил единственным режиссером проекта. Ранее он снял фильм «Штурм» (2010), посвященный реальной операции GIGN по освобождению заложников на борту рейса Air France в 1994 году. Также режиссер работал над двумя сезонами криминальной драмы «Гангстерские разборки» для Netflix.

«Элитный отряд» стал одним из первых французских телесериалов, снятых при поддержке реального подразделения GIGN. Благодаря сотрудничеству с бойцами спецназа создатели смогли достоверно показать подготовку сотрудников подразделения и проведение тактических операций.

#netflix #gign #французском спецназе #элитный отряд
Источник: whats-on-netflix.com
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