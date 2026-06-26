Компания Gurobi Optimization представила бесплатную игру, позволяющую на практике познакомиться с принципами принятия бизнес-решений и планирования в условиях неопределённости

Проект под названием Gurobean предлагает пользователю взять на себя управление виртуальной кофейней. Владельцу заведения предстоит устанавливать цены на напитки, распределять рабочие смены сотрудников и следить за запасами ингредиентов. Главная цель симулятора — добиться максимальной прибыли. По словам разработчиков, подобные задачи наглядно показывают, почему в реальном бизнесе редко удаётся найти лучшее решение методом проб и ошибок.

Релиз стал продолжением предыдущей инициативы компании. Предшественником выступала игра про управление закусочной, которая с 2022 года привлекла более 85 тысяч пользователей по всему миру.

Изображение: Gurobi

Изображение: Gurobi

Изображение: Gurobi

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Во время прохождения игры пользователям помогает виртуальный эксперт по имени Алина. Она объясняет, как различные решения влияют друг на друга и почему даже небольшие изменения могут заметно сказаться на результате работы бизнеса. Для преподавателей подготовлена библиотека с методическими материалами и планами занятий. Доступ к проекту открыт после регистрации на портале компании.

Gurobi была основана в 2008 году. Компания разрабатывает алгоритмы для решения сложных задач в логистике, планировании и распределении ресурсов. Её решения используют организации более чем из 40 отраслей, включая авиакомпанию Air France и разработчика программного обеспечения SAP.