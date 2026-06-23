Лента основана на одноимённом бестселлере Исигуро, вошедшем в список лучших книг по версии The New York Times.
Действие происходит в недалеком будущем в США. Ортега играет Клару — робота-компаньона, созданного помогать одиноким людям. Эми Адамс исполнила роль матери, купившей искусственного друга для дочери Джози, которая страдает от таинственной болезни.
Изображение: Sony Pictures
Права на экранизацию романа Sony приобрела в июле 2020 года. Сценарий написала Дэви Уоллер, а Исигуро выступил исполнительным продюсером. Продюсерами стали Дэвид Хейман, Гаррет Баш и Тайка Вайтити. Проект курируют Элизабет Гэблер и Эйслинн Данстер от имени Sony Pictures.
Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 23 октября 2026 года.