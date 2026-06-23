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Inthenews
Sony Pictures представила трейлер антиутопического научно-фантастического фильма Клара и Солнце
В сети вышел первый трейлер экранизации романа Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце» (Klara and the Sun) режиссера Тайки Вайтити. Главную роль исполнила Дженна Ортега.
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Лента основана на одноимённом бестселлере Исигуро, вошедшем в список лучших книг по версии The New York Times.

Действие происходит в недалеком будущем в США. Ортега играет Клару — робота-компаньона, созданного помогать одиноким людям. Эми Адамс исполнила роль матери, купившей искусственного друга для дочери Джози, которая страдает от таинственной болезни.

                                                                    Изображение: Sony Pictures

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Права на экранизацию романа Sony приобрела в июле 2020 года. Сценарий написала Дэви Уоллер, а Исигуро выступил исполнительным продюсером. Продюсерами стали Дэвид Хейман, Гаррет Баш и Тайка Вайтити. Проект курируют Элизабет Гэблер и Эйслинн Данстер от имени Sony Pictures.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 23 октября 2026 года.

#sony pictures #дженна ортега #лара и солнце #тайки вайтити
Источник: variety.com
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