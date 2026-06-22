Компания Well Go USA представила официальный трейлер китайского военного фильма «Пересечение» (Crossing), также известного как «Четыре переправы» (Four Crossings)

Картина рассказывает о переправе через реку Чишуй в 1935 году, когда Красная армия Китая 4 раза переправлялась через реку, чтобы перехитрить вражеские войска. Фильм представляет собой масштабное военное полотно с множеством крупных сражений, передающее дух Великого похода и рассказывающее историю о победе Красной армии.

Изображение: Guizhou Province CPC Publicity Department

История основана на реальных событиях. После кровопролитного сражения на реке Сян во время Великого похода 1934 года Красная армия Китая оказалась в окружении четырехсот тысяч солдат противника. Изменив тактику, командование ведет попавших в окружение бойцов через четыре переправы через реку Чишуй. В этом хаосе ветеран, хранящий священный обет, и бездомный сирота, борющийся за выживание, становятся братьями по оружию среди огня и грязи войны.

Изображение: Guizhou Province CPC Publicity Department

Изображение: Guizhou Province CPC Publicity Department

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Режиссёром выступил Сюй Чжаньсюн (Xu Zhanyxiong), ранее снявший «Дикую траву» (Wild Grass), «Пионера» (Pioneer) и «Пылающие звёзды» (Burning Stars). Сценарий написал И Лю (Yi Liu), продюсером стал Дун Юй (Dong Yu). В главных ролях — Лю Ё (Ye Liu), Ван Лэй (Lei Wang), Ю Ши (Yosh Yu) и Ван Чжифэй (Zhifei Wang).

Фильм выйдет в избранных кинотеатрах США с 10 июля 2026 года. Премьера в кинотеатрах в Китае состоится 26 июня 2026 года.