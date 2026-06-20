Компания Starboard Entertainment представила официальный трейлер инди‑комедии «Кислая вечеринка» (Sour Party), режиссерами которой стали Аманда Дрекстон (Amanda Drexton) и Майкл А. Дрекстон (Michael A. Drexton)

Фильм рассказывает историю двух друзей — Гвен и Джеймса, которые пытаются найти деньги у разных неудачников, чтобы купить подарок на вечеринку в честь будущего ребенка сестры Гвен.

Это дебютная полнометражная работа режиссёров, ранее снимавших короткометражки. В фильме сыграли Саманта Вестервельт (Samantha Westervelt), Аманда Дрекстон (Amanda Drexton), Кори Фельдман (Corey Feldman) и Реджи Уоттс (Reggie Watts).

Изображение: Starboard Entertainment

Изображение: Starboard Entertainment

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Известный режиссёр Стивен Содерберг (Steven Soderbergh) представил трейлер и поддержал проект, отметив важность независимых фильмов. Съёмки проходили в Нью‑Йорке с ограниченным бюджетом при участии множества друзей и коллег.

Starboard Entertainment планирует широкий релиз фильма на цифровых платформах 24 июля 2026 года.