Компания Focus Features представила зрителям первый трейлер фантастического триллера «Горячая точка» (Hot Spot) о детективе в мире искусственного интеллекта

В сети появился дебютный ролик нового фантастического проекта «Горячая точка». Картина снята в эстетике киберпанка и рассказывает о будущем, в котором цифровые системы контролируют жизнь общества.

По сюжету частный сыщик расследует загадочное убийство и выходит на подпольную группировку повстанцев, способных подорвать власть цифрового повелителя. Расследование приводит героя к необратимым последствиям: его личность разрушается, а реальность погружается в гипнотический хаос. Трейлер демонстрирует сюрреалистичный визуал этих сцен и моменты, где детектив становится жертвой взлома и теряет контроль над своими гаджетами после контакта с таинственной фигурой, которую в ролике обозначают как «кибер-ведьму».

Изображение: Focus Features

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Режиссёром картины выступила Агнешка Смочиньска (Agnieszka Smoczynska), ранее получившая признание за фильм ужасов «Приманка» (The Lure). Главные роли исполнили актеры Анджей Конопка (Andrzej Konopka) и Нуми Рапас (Noomi Rapace).

Проект исследует актуальную тему противостояния человека и нейросетей. Режиссер делает ставку на сюрреалистичный визуал и философский подход к проблемам технологий.

Прокатом ленты занимается Focus Features. Фильм выйдет в кинотеатрах 21 августа 2026 года.