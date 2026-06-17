Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал дебютный трейлер четвертого сезона сериала «Звездный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds). В ролике можно увидеть фрагменты с участием Джеймса Т. Кирка (Пол Уэсли) и Спока.

Действие проекта разворачивается на борту звездолета USS Enterprise за несколько лет до событий классического «Звездного пути». По сюжету экипажу предстоит столкнуться с новыми угрозами, пережить сложные внутренние испытания и встретить как знакомых союзников, так и неизвестные инопланетные цивилизации. Судя по показанным кадрам, новый сезон сделает акцент на приключениях и космических миссиях.

Изображение: Paramount+

Сериал остается одним из самых заметных современных проектов франшизы. Первые два сезона получили высокие оценки критиков и помогли привлечь внимание давних поклонников вселенной. Ранее Paramount подтвердил, что сериал завершится после пятого сезона, который станет финальной частью истории и будет состоять из шести эпизодов.

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Премьера продолжения запланирована на 23 июля этого года.