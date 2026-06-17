Действие проекта разворачивается на борту звездолета USS Enterprise за несколько лет до событий классического «Звездного пути». По сюжету экипажу предстоит столкнуться с новыми угрозами, пережить сложные внутренние испытания и встретить как знакомых союзников, так и неизвестные инопланетные цивилизации. Судя по показанным кадрам, новый сезон сделает акцент на приключениях и космических миссиях.
Изображение: Paramount+
Сериал остается одним из самых заметных современных проектов франшизы. Первые два сезона получили высокие оценки критиков и помогли привлечь внимание давних поклонников вселенной. Ранее Paramount подтвердил, что сериал завершится после пятого сезона, который станет финальной частью истории и будет состоять из шести эпизодов.
Премьера продолжения запланирована на 23 июля этого года.