Компания Koei Tecmo и студия Gust опубликовали первый официальный трейлер, подборку скриншотов и подробное описание ролевой игры Atelier Karia The Night Kingdom & the Guide of Memories

События новой части развернутся на континенте Аладисс, знакомом поклонникам по Atelier Yumia The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Основой игрового процесса вновь станет алхимия. Игроки смогут создавать предметы при помощи системы синтеза, комбинируя ингредиенты и изменяя свойства получаемых объектов через взаимодействие различных видов маны. Разработчики заявляют, что такой подход позволит формировать большое количество вариантов экипировки и расходуемых предметов.

Изображение: Koei Tecmo

Одной из особенностей новой части станет механика, объединяющая алхимию и кулинарные эксперименты. Во время исследования локаций герои смогут употреблять найденные ингредиенты, получая временные эффекты и необычные способности, влияющие на дальнейшее прохождение.

Изображение: Koei Tecmo

Изображение: Koei Tecmo

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Ещё авторы переработали боевую систему. Сражения будут сочетать действия в реальном времени с возможностью приостанавливать ход боя для выбора навыков и предметов через командное меню. Кроме того, созданные алхимическим путём предметы пригодятся во время исследования мира и развития баз. С их помощью можно будет открывать новые маршруты, находить скрытые ресурсы и повышать эффективность построек.

Игра выйдет в начале 2027 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC с подтвержденной текстовой локализацией на русский язык.