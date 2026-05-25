Inthenews
Вышел новый трейлер RPG «Sword Art Online: Echoes of Aincrad» с демонстрацией игровой механики
Компания Bandai Namco совместно со студией Game Studio опубликовала трейлер новой видеоигры Echoes of Aincrad, созданной по мотивам популярной франшизы Sword Art Online. Проект относится к жанру экшен RPG и разрабатывается для платформ ПК с поддержкой Steam, PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Франшиза Sword Art Online существует с 2002 года, когда вышла первая веб-новелла. Она включает аниме, мангу и более десяти игр. Echoes of Aincrad станет одной из первых крупных RPG во вселенной за последние годы. Издатель позиционирует проект как полноправное продолжение истории с оригинальными персонажами и новыми локациями. Ожидания сообщества высоки из-за известного бренда и длительного перерыва в крупных релизах по этой вселенной.

                                                                   Изображение: Bandai Namco

Трейлер показывает боевую систему, процесс прокачки персонажа и взаимодействие с окружением в виртуальном мире Айнкрад. Фанаты серии получили возможность оценить визуальный стиль и механику до релиза. Разработчики сделали акцент на реальном времени боя и глубокой системе развития героя. В ролике зрители видят использование различных мечей, магических способностей и взаимодействие с союзниками в сражениях против монстров.

Полноценный релиз Echoes of Aincrad запланирован на 10 июля 2026 года.

#bandai namco #game studio #sword art online: echoes of aincrad
Источник: bleedingcool.com
