Актриса Джулия Робертс (Julia Roberts), обладательница премии «Оскар», сыграет главную роль и станет продюсером фильма по роману Кэти Хейс (Katy Hays) «Домашняя экономика» (Home Economics). Права на экранизацию приобрела студия Sony 3000 Pictures

По сообщению Deadline, Джулия Робертс в проекте сыграет главную роль и займётся продюсированием картины через свою компанию Red Om Films. Кэти Хейс сама напишет сценарий по своему роману и получит статус исполнительного продюсера. Информация о сюжете и деталях съёмок пока не раскрывается.

В последние годы Джулия Робертс продолжает регулярно работать в кино. Недавно она завершила съёмки в фильме «После охоты» (After the Hunt) для Amazon MGM Studios. В ближайшее время ожидается выход картины «Осторожно, паникуйте» (Panic Carefully) от Warner Bros.

Кэти Хейс известна как автор бестселлеров по версии New York Times. Её дебютный роман «Клостер» ранее вошел в список самых продаваемых книг издания.