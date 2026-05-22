Стриминговый сервис подтвердил, что фильм «Приключения Клиффа Бута» (The Adventures of Cliff Booth) выйдет в кинотеатрах по всему миру 25 ноября в формате IMAX. На платформе Netflix картина появится 23 декабря

Проект станет самостоятельным продолжением картины Квентина Тарантино (Quentin Tarantino) «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), вышедшей в 2019 году. Брэд Питт (Brad Pitt) вновь исполнит роль каскадёра Клиффа Бута, за которую получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Сценарий фильма Netflix приобрел у Тарантино и Питта в апреле 2025 года.

Изображение: Sony Pictures Releasing

Действие фильма развернется в 1977 году, почти через десять лет после событий первой части. По сюжету каскадер уходит из профессии и пытается стать «решалой» в Голливуде. Визуально фильм обещает быть заметно мрачнее оригинала: вместо залитой солнцем эстетики зрителя ждёт более жёсткая история.

Ожидается, что фильм получит рейтинг R, как и оригинальная картина. Работа над первым полноценным трейлером продолжается.