Amazon MGM Studios анонсировала дату премьеры индийского комедийного боевика «Vibe» («Атмосфера»). Картина выйдет в кинотеатрах Индии 18 сентября, после чего появится на Prime Video

Проект стал первой работой компании Drongo Films, основанной Куналом Кемму и Чирагом Нихалани. Кемму выступил режиссёром и автором сценария картины, а также сыграл одну из главных ролей вместе с Прити Зинтой, Спаршем Шриваставой и дебютанткой Ваншикой Дхир.

Сюжет фильма рассказывает о двух друзьях, чья спокойная жизнь рушится после случайной встречи с криминальным миром. Друзьям приходится проверять дружбу на прочность и искать способ выбраться из ловушки, где каждый шаг — это выбор между предательством и смертью, смешивая смертельный риск с абсурдным юмором.

Релиз картины стал частью масштабного расширения индийского направления Prime Video. Несколько месяцев назад сервис представил обновлённый список оригинальных сериалов, полнометражных фильмов и лицензионных проектов для местного рынка.