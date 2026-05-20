Проект стал первой работой компании Drongo Films, основанной Куналом Кемму и Чирагом Нихалани. Кемму выступил режиссёром и автором сценария картины, а также сыграл одну из главных ролей вместе с Прити Зинтой, Спаршем Шриваставой и дебютанткой Ваншикой Дхир.
Сюжет фильма рассказывает о двух друзьях, чья спокойная жизнь рушится после случайной встречи с криминальным миром. Друзьям приходится проверять дружбу на прочность и искать способ выбраться из ловушки, где каждый шаг — это выбор между предательством и смертью, смешивая смертельный риск с абсурдным юмором.
Релиз картины стал частью масштабного расширения индийского направления Prime Video. Несколько месяцев назад сервис представил обновлённый список оригинальных сериалов, полнометражных фильмов и лицензионных проектов для местного рынка.