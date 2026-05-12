Inthenews
Комедийный детектив «Овцы-детективы» с Хью Джекманом неожиданно стал кассовым сюрпризом года
Фильм «Овцы-детективы» (The Sheep Detectives) уверенно закрепился в топ-5 американского проката и получил высокие оценки зрителей и критиков

По данным Collider, картина вошла в пятёрку самых кассовых фильмов уикенда и заработала около 15 миллионов долларов в кинотеатрах США. Фильм обошёл ряд ожидаемых релизов и стал одним из самых заметных дебютов недели. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины достиг 93% от критиков и 96% от зрителей. Обозреватели назвали фильм удачным проектом с элементами классического детектива и юмора.

                                                      Изображение: Amazon MGM Studios

Режиссёром фильма выступил Кайл Балда (Kyle Balda), автор «Миньонов» и «Лоракса». Бюджет производства составил около $80 млн. Чтобы выйти в безубыток, картине необходимо собрать примерно $200 млн в мировом прокате.

                                                           Изображение: Amazon MGM Studios

Сюжет комедийного детектива строится вокруг загадочного убийства. Ирландский пастух Джордж (Хью Джекман) каждый вечер читал овцам детективные романы, из которых они узнают методы расследования и уловки преступников. Когда пастуха находят мёртвым, овцы решают взять расследование в свои руки. Они создают сыскное агентство и начинают допрашивать подозрительных обитателей фермы. Это детектив об убийстве, с юмором и необычными овцами-сыщиками, который стал сюрпризом этого года.

#хью джекман #комедийный детекти #овцы детективы
Источник: collider.com
